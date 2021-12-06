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Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi
Kuzey Ege'de etkili olan şiddetli fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Bozcaada ve Gökçeada feribot hattında yarınki seferler iptal edildi.
Güncel 06.12.2021, 10:34
Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, boğaz hattındaki seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
Geyikli ile Bozcaada arasında yarınki seferlerin de aynı nedenle yapılamayacağı daha önce duyurulmuştu.