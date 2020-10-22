BOŞ KALAN ARI KOVANLARI BAL FİYATLARINA YANSIDI

2020, insanların COVID-19’a karşı, arıların ise Varroa hastalığına karşı savaştığı bir yıl oldu. Değişen mevsim normallerinden de etkilenen arılar bu yıl kovanları boş bıraktı.35 yıllık bal üreticisi Ahmet Bağran Aksoy, “İlkbahar soğuk, yaz kurak geçtiğinden çoğu bölgede bal üretimi çok az oldu. Mevsimden etkilenmeyen arılar da hastalıktan etkilendi. Çam balının oluşmasını sağlayan Marchalina hellenica böcek türünde de toplu ölümler yaşandı. Şifa niyetine tüketilen bal ve arı ürünlerinin fiyatında bu sene artış bekleniyor.”

“BAL, TAKVİYE EDİCİ GIDALARDAN DAHA GÜVENİLİRDİR”

Koronavirüs salgını sebebiyle artan sağlık endişesi insanları bilinçsizce vitamin alımına götürdü. Doktorlara danışmadan, gerekli testleri yaptırmadan takviye edici gıda tüketimine dikkat çeken Bal Gurmesi Aksoy, “Suda eriyen, ağızdan alınan haplar yerine doğanın bize sunduğu en değerli hediye olan, bağışıklık sisteminin dostu bal ve arı ürünleri tüketilmelidir.” dedi.

“GEÇEN YILA GÖRE ARTAN FİYATLAR SAĞLIĞINIZDAN DAHA ÖNEMLİ DEĞİL”

“Bu yıl beklenenin çok altında gerçekleşen bal hasadı sebebiyle bal alırken daha dikkatli olunmalıdır. Reçel ve pekmez fiyatına balımsı ürün satmaya çalışan fırsatçılara asla güvenmeyin.” diyen Aksoy, “Artan fiyatlar yüzünden besin değeri yüksek ve tamamen doğal olan bal ve arı ürünleri tüketmekten vazgeçmeyin ve balınızı güvendiğiniz markalardan tercih edin. Geçmişten bugüne şifa niyetine kullanılan ve vücuda faydalı etkisi Oxford Üniversitesince de kanıtlanmış baldan, artan fiyatları sebebiyle vazgeçilmesi daha yüklü bir fatura çıkartabilir.” dedi.