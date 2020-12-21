BORÇKA’DA ALTYAPI ÇALIŞMALARI 7/24 DEVAM EDİYOR

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan: “Kameni bölgesinde su alma yapısı ve 2500 metre çelik boru döşemesi, ayrıca paket arıtma tesisi yapımı devam ediyor. Bunun yanında Yeniyol mahallemizde altyapı çalışmaları hız kazandı. Gündoğdu mahallemizde de su deposu yapımına başlandı” dedi.

YARIM KALAN İŞLER BİTİRİLECEK

Yapılan çalışmaların zor şartlar altında gerçekleştiğini ve kent altyapısının kötü durumda olduğunu belirten Orhan: “Yüzde 25’i yapıldıktan sonra tasfiye edilen işlerin tamamlanması ve tekrar ihale edilmesinde yoğun çaba sarf ettik. Gündoğdu ve Aksu mahallelerimizde yarım kalan işlerin hepsi bitirilecek. Kimse endişe etmesin. Devlet Hastanesi’nin üst kısmındaki çalışmaların sonunda da kent merkezimize girilecek” ifadelerini kullandı.

EKİPLERİMİZ 7/24 ÇALIŞIYOR

Çalışmalar sırasında altyapının eskimiş olmasından kaynaklı sorunlar çıktığını ve istenmese de su kesintilerinin yaşandığına değinen Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan: “Ekiplerimiz, Borçka halkı mağdur olmasın diye kesintisiz çalışmalarına, üstün bir gayretle devam ediyor. Gecenin 12’sinde dahi çalışan ekiplerimiz arızaları giderip evlere su verilmesini sağlamışlardır.”

MUSLUKLARDAN GÖNÜL RAHATLIĞIYLA SU İÇİLEBİLİR

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan açıklamalarının devamında ise: “Bu zorlu coğrafyada bu süreci başka türlü atlatmamız olası değil, herkesten sabır ve anlayış bekliyoruz. Bu süreç İller Bankası’nın belirlediği sürede yani 600 günde bitirilmesi planlanmıştır. Belediyemiz ve İller Bankası tarafından da sürekli kontroller yapılmakta eksikliklere anında müdahale edilmektedir. Ancak şunu belirtmek isterim ki göreve geldiğimizde önceliğimiz mevcut su arıtma tesisinin eksiklerini gidererek revize etmektik. Bunu başardık ve artık Borçka’da herkes gönül rahatlığıyla evlerindeki musluklardan temiz ve sağlıklı suya erişebiliyor” şeklinde konuştu.

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