BORÇKA KAYMAKAMINDAN KAFES BALIĞI ÜRETİCİLERİNE ZİYARET
Borçka Kaymakamı Ali Osman Bulat, Borçka Baraj Gölü Üzerinde Faaliyet Gösteren Kafes Balığı Üretim İşletmelerini Ziyaret Etti
Borçka Kaymakamı Ali Osman Bulat, Borçka Baraj Gölü üzerinde faaliyet gösteren Kafes Balığı Üretim İşletmelerini ziyaret etti
Tesis yetkililerinden faaliyetler ile ilgili bilgiler alan Kaymakam Ali Osman Bulat, Baraj Göllerinin Elektrik üretimi dışında da ülke ekonomisine katkı sağlayabilir yönlerinin bulunduğunu, burada bulunan mevcut kafes tesislerinde üretilen ve Dünyanın farklı ülkelerine ihraç edilen Somon balıkları vasıtasıyla önemli miktarda döviz girdisi sağlanarak ülkemiz ekonomisine doğrudan katkı sağlandığını belirterek, tesis yetkililerine ve çalışanlarına, 2021 yılının hayırlı ve bereketli bir üretim yılı olması temennilerini iletti.
Borçka Baraj Gölünde 2019-2020 üretim sezonunda 4.895 Ton üretim gerçekleştirilmiş olup, Tarım ve Orman Bakanlığınca üretim tesislerine yönelik 3.844.611 TL destekleme ödemesi tahakkuk ettirildiği öğrenildi..
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