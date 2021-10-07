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Bomba ihbarı yapılan uçak Trabzon'a acil iniş yaptı

Kuveyt'ten havalanan bir uçak yapılan bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.Yolcular tahliye edildi.

Güncel 07.10.2021, 12:49 07.10.2021, 12:55
Bomba ihbarı yapılan uçak Trabzon'a acil iniş yaptı

Bu sabah Kuveyt'ten havalanan Cezire Havayollarına ait uçak, Trabzon semalarındayken gelen bomba ihbarı üzerine Trabzon Havalimanına acil iniş yaptı.

İhbar üzerine havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yolcular tahliye ediliyor.

Havalimanına yönlendirilen bomba imha uzmanı ekipler, uçakta arama yapacak.

Ayrıntılar geliyor...

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