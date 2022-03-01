Boğazlar savaş gemilerine kapatıldı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından Rusya-Ukrayna krizi ile gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve boğazlardan savaş gemilerinin geçişine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Savaş durumunda, Türkiye savaşın tarafıysa boğazlardaki yetki ve tasarrufun tamamen Türkiye’ye verildiğini anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz’deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı. Bugüne kadar Ruslar, ihtiyaç halinde Montrö’yü uygulayıp, uygulamayacağımızı soruyordu. Biz onlara da anlaşmayı harfiyen uygulayacağımızı söylüyorduk.”

BLINKEN TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Blinken’in Türkiye’ye, Montrö Sözleşmesi’ni uygulaması ve Ukrayna’nın savunmasına verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür ettiği kaydedildi.