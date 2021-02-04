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Boğaziçi'ndeki rektör protestoları: 528 kişiden 2'si tutuklandı
Boğaziçi'ndeki rektör protestolarına ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ''159 kişiden 79'unun terör irtibatı tespit edildi. Terör örgütlerinin kışkırtmalarına izin vermeyiz'' dedi. Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi
Güncel 04.02.2021, 11:26 04.02.2021, 16:19
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Ankara'da düzenlenen aylık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Çataklı, Boğaziçi protestolarında yakalanan 528 kişiden 2'sinin tutuklandığını, 108'i adli kontrolle toplam 498 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi