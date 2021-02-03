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BOĞAZİÇİLİLERLE BULUŞAN İMAMOĞLU: “ŞİDDET VE BASKI KABUL EDİLEMEZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çevrim içi ortamda Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden bir grupla online görüştü. Onların taleplerine kulak veren İmamoğlu görüşmede, “Bilimin onuruna, üniversitenin saygınlığına sahip çıkmak dışında bir amaçları olmayan gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez. Barışçıl yöntemlerle demokratik haklarını kullanan herkese fırsat tanınmalı, öğrenciler dahil her bir vatandaşın söylediklerine kulak verilmelidir” dedi.

Güncel 03.02.2021, 13:48
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BOĞAZİÇİLİLERLE BULUŞAN İMAMOĞLU: “ŞİDDET VE BASKI KABUL EDİLEMEZ”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce sosyal medya hesaplarından duyurduğu gibi, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan bir grupla çevrim içi ortamda buluştu. Öğrencilerin taleplerini dinledi. 

 “REKTÖR ÜNİVERSİTE BÜNYESİNDEN SEÇİLSİN”

Öğrenciler, buluşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, rektörlük ve yetkili tüm makamlara ilettikleri temel taleplerini aktardılar. Öğrenciler bu taleplerini, “gözaltına alınan arkadaşlarının bırakılması; maruz kaldıkları her türlü şiddete son verilmesi; farklı kimliklere saygı duyulması; medyada kendilerine uygulanan fiziksel ve duygusal karalama kampanyalarının bitirilmesi; Boğaziçi Üniversitesi’nin kurumsal ve kültürel yapısının korunması; üniversitelerinde özerk bir akademik ortamın yaratılması, bu kapsamda kendi rektörlerinin Boğaziçi Üniversitesi bünyesinden seçilmesi, bunun sağlanması için de mevcut rektörün istifası veya görevden alınması” olarak sıraladılar. 

 “İSTANBUL ÖZGÜR VE HUZURLU BİR ŞEHİR OLMALI”

İmamoğlu ise dinlediği öğrencilere, “ İstanbul’un, herkesin demokratik haklarını kullanabildiği, şiddet içermeyen yöntemlerle taleplerini dile getirebildiği, özgür ve huzurlu bir şehir olması için üzerime düşen ne görev varsa yapmaya kararlıyım” diyerek karşılık verdi. 

HUKUK DEVLETİNİN GÜCÜ DEMOKRATİK HAKLARIN KULLANIMINDAN GELİR

İBB Başkanı sözlerine söyle devam etti: 

“Bilimin onuruna, üniversitenin saygınlığına sahip çıkmak dışında bir amaçları olmayan gençlere uygulanan baskı ve şiddet kabul edilemez. Barışçıl yöntemlerle demokratik haklarını kullanan herkese fırsat tanınmalı, ne söylediklerine kulak verilmelidir. Demokratik bir hukuk devletinin gücü buradan gelir. Bu ülkenin bütün gençleri bizim evlatlarımız, ülkemizin geleceğidir. Onlara, gündelik siyaset hesapları, kutuplaştırma manevraları çerçevesinde yaklaşmak, demokratik taleplerine baskı ve şiddetle karşılık vermek, bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüklerden biridir.”

İMAMOĞLU YETKİLİLERLE GÖRÜŞMELERi SÜRDÜRECEK

İBB Başkanı İmamoğlu bir yandan da yetkilileriyle görüşmeler yapmakta olduğunu söyleyerek, onlara barışçıl yöntemlerle kendilerini ifade eden gençlere gösterilecek tavırda hoşgörü ve anlayışın esas alınması gerektiğini belirterek, bu konudaki girişimlere ısrarla devam edeceğini de vurguladı.

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