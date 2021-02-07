Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ötekileştirmeyi Mim Kemal Öke 2019 yılında anlatmıştı...

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör atamasına gösterilen tepkilerin, terör örgütleri destekli provokatif eylemlere dönüştüğü Boğaziçi Üniversitesi’nin liberal düşüncedeki kurumsal kimliği tartışma konusu oldu. Kendisini liberal olarak tanımlamasına rağmen Bulu’yu üniversitede istemeyenlerin gerçek düşünce yapısını ise 28 Şubat sürecinde Boğaziçi’nde öğretim üyeliği yaparken işsizlik bırakılan Prof. Dr. Mim Kemal Öke anlatmıştı. Prof. Öke, 2019 yılında gzt.com’da Gazeteci Nuriye Çakmak Çelik’in kendisi ile yaptığı söyleşide Boğaziçi Üniversitesi’ndeki dışlayan, ötekileştiren anlayışı şu sözlerle ifade etmişti: “Kimse alınmasın ama ‘Boğaziçi Üniversitesi çok liberal ve farklılıkları içerisinde barındıran bir kurumdur’ diyemeyeceğim. Beni aldatmayın çünkü sizin içinizden geldim. “Senin bu milliyetçiliğinden, dini yönünden hoşlanmıyoruz. Seni de burada istemiyoruz” dediler.”

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör atamasına gösterilen tepkilerin, terör örgütlü destekli provokatif eylemlere dönüştüğü Boğaziçi Üniversitesi'nin liberal düşüncedeki kurumsal kimliği tartışma konusu oldu. Kendisini liberal olarak tanımlamasına rağmen Bulu'yu üniversitede istemeyenlerin gerçek düşünce yapısını ise 28 Şubat sürecinde Boğaziçi'nde öğretim üyeliği yaparken işsiz bırakılan Prof. Dr. Mim Kemal Öke anlatmıştı. Prof. Öke, 2019 yılında gzt.com'da Gazeteci Nuriye Çakmak Çelik'in kendisi ile yaptığı söyleşide Boğaziçi Üniversitesi'ndeki dışlayan, ötekileştiren anlayışı şu sözlerle ifade etmişti: “Kimse alınmasın ama 'Boğaziçi Üniversitesi çok liberal ve farklılıkları içerisinde barındıran bir kurumdur' diyemeyeceğim. Beni aldatmayın çünkü sizin içinizden geldim. “Senin bu milliyetçiliğinden, dini yönünden hoşlanmıyoruz. Seni de burada istemiyoruz” dediler.”

Röportajın ilgili bölümü şöyle:

Türkiye’ye dönüş günlerinizin bir kısmı Boğaziçi Üniversitesinde 28 Şubat dönemine denk geldi. O dönemde kendi tabirinizle ‘dik dur Kemal’ döneminiz var. Türkiye’nin en genç profesörü olarak çok parlak bir kariyerle hizmet etmek için döndüğünüz Boğaziçi’nde neler yaşadınız?

28 Şubat’ta Boğaziçi Üniversitesinde çok kötü şeyler yaşadım. Hatırlamak bile istemiyorum. Boğaziçi Üniversitesi eskiden Robert Kolejdi. Ben orada iki yıl okudum. Robert Kolej Yüksek olarak devam ederdi. Biz de Robert Kolej Lise olarak Robert Akademiye oraya giderdik. İlginçtir. Bizim lisede ders yaptığımız oda, Boğaziçi Üniversitesine öğretim üyesi olarak girdiğimde bana tahsis edilen odaydı... Kimse alınmasın ama ‘Boğaziçi Üniversitesi çok liberal ve farklılıkları içerisinde barındıran bir kurumdur’ diyemeyeceğim. Beni aldatmayın çünkü sizin içinizden geldim. Mümkün olan zarafet ve nezaketi göstermeye çalışırlar fakat öyle bir sosyal baskıyla davranırlar ki size, belli ki itiyor. Karşınıza çıkıp, “Mim Kemal ben seni sevmiyorum” deseler daha iyi. Gerçi en sonunda onu da dediler. “Senin bu milliyetçiliğinden, dini yönünden hoşlanmıyoruz. Seni de burada istemiyoruz” dediler.

35 yaşındayken Türkiye’de profesör unvanını alan en genç kişi olan Mim Kemal Öke, kendisine namaz odası tahsis edilen Cambridge Üniversitesi'nden sonra Türkiye'ye dönüp göreve başladığı Boğaziçi Üniversitesinde namaz kıldığı için dışlandı ve ardından 1,5 sene işsiz kaldı.

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Kaynak:yenisafak.com