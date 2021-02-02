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Boğaziçi Üniversitesi’nde gözaltına alınan 159 kişiden 98’i serbest
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanması sonrası başlayan eylemlerde gözaltına alınan 159 kişiden 98'inin serbest bırakıldığını duyurdu.
Güncel 02.02.2021, 16:52
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İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı süren eylemlerle ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı.
Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğü'nce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir" bilgisi verildi.
Valilik, dün eylemlere ilişkin 159 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.