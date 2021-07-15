Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Bulu, görevden alındı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan ilişkin kararlar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı.

195 GÜN SONRA GÖREVDEN ALINDI

Prof. Dr. Melih Bulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Ocak 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesi ile Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.

Bulu'nun göreve atanmasının ardından, rektörün seçimle belirlenmesini isteyen öğrenci ve akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri düzenlenmeye başlamıştı. Üniversitedeki protestolar aylardır devam ediyordu.

Melih Bulu, kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından instagram hesabından bir 'hikaye' paylaşarak haberlerin asılsız olduğunu öne sürdü. Kısa süre sonra silindiği belirtilen paylaşıma ilişkin ekran görüntüsü sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

ÜNİVERSİTE KAPISINA KELEPÇE

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, Bulu'nun atanmasının ardından çeşitli protesto gösterileri düzenledi. Ocak ayı başındaki gösterilerde üniversite kapısına vurulan kelepçe tepki çekti. Öğrencilerin gözaltına alındığı olayların ardından Habertürk TV'ye konuşan Bulu, kelepçe için "pratik çözüm" ifadesini kullandı:

BULU: ORADA PRATİK ÇÖZÜM VAR

"Orada çok pratik bir şey var. Çünkü kapı kırıkmış. Çok fazla şey olduğu için, kapıyı tutturmak için kelepçe takmışlar. Polis amirinin çözümüymüş. Tabii ki Boğaziçili olmayan öğrencilerin güney kampüse girmeleri, 150 yıllık binalara zarar verebilir, bunu kontrol edemeyiz."

ELEKTRONİK KELEPÇE İLE EV HAPSİ

Yine Ocak ayı başındaki gösterilerde gözaltına alınan öğrencilere elektronik kelepçe takılarak ev hapsi verilmesi kararı da tartışma yarattı. Öğrenciler, kelepçeli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak tepkilerini sürdürdü:

Protestoların kampüs çevresini de aşmasının ardından Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy'de kaymakamlıklarca gösteri yasağı uygulandı. Türkiye'deki diğer üniversitelerde de irili ufaklı gösteriler düzenlendi.

HOCALAR REKTÖRE SIRTINI DÖNDÜ

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara akademisyenler de katıldı. Rektörlük binasına sırtını dönerek açıklama yapan akademisyenler, "Üniversitemizdeki tüm birim, fakülte ve enstitülerin müdür ve koordinatörleri seçimle göreve gelmelidir" dedi. Akademisyenlerin bu protestosu atamadan bu yana sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın protestoları eleştirirken Prof. Dr. Ayşe Buğra ile ilgili sözleri de tartışıldı. Erdoğan'ın "Osman Kavala denilen Soros temsilcisi olan kişinin karısı da Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır" sözlerine Ayşe Buğra "Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını esefle karşılıyorum, memleketim adına üzülüyorum" yanıtını verdi.

İKİ YENİ FAKÜLTE KURULDU

6 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar üniversite ile ilgili yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Karar uyarınca Boğaziçi Üniversitesi'nde de Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi kuruldu. Bulu, bu karara ilişkin "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kurulan İletişim ve Hukuk Fakültelerinin Boğaziçi’ne farklı perspektifler ve zenginlikler katacağına inanıyorum. Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarımız ile ilerleteceğiz. Üniversitemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

Göreve geldiği günden o tarihe kadar idari olarak kontrolü sağlayamadığı eleştirilerine maruz kalan Bulu için bu kararın kritik önem taşıdığı vurgulandı. Uzun süre yardımcı atayamayan ve üniversitede karar almak için akademik kadronun desteğine ihtiyaç duyacak Bulu'ya yeni fakültelere yapılacak atamalarla bu desteğin sağlanacağı yorumları yapıldı.

AÇIKLAMALARI DA GÜNDEM

Bulu'nun atanmasının hemen ardından başlayan protestolara ve kendisine yönelik suçlamalara verdiği yanıtlar da dikkat çekti. Seçimle değil, atama ile rektör olması gerekçesiyle eleştirilen ve intihal ile suçlanmasının yanı sıra Boğaziçi geleneğinden uzak olduğu öne sürülen Bulu, 5 Ocak'ta katıldığı Habertürk TV yayınında doktora tezindeki intihal iddiasına karşılık şunları söyemişti:

"Bir kere bu intihal meselesi iftira. Orada teknik bir şey gibi duruyor ama benim doktora tezimde literatür kısmı vardır. Oradaki her şey diğerlerinden alıntıdır. En sonunda kaynaklar yazılmıştır. Bütün dert tırnak içine almamış olmam. Bizim önümüzde böyle yapılacak diye bir format da yoktu. Formatlar sürekli değişir. Bunun birçok standardı var. İşin özü aldığınız şeyin kaynağını yazmış mısınız? Yazmışız sonuçta."

Aynı yayında iktidara yakın olduğu ile ilgili eleştirilere karşılık "Ben siyasete ODTÜ'de okurken CHP'de başladım. Bunlar da biliniyor ama görünmüyor. Beni hep AK Partili olarak yansıtıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Bulu, Boğaziçili gençlerle uyum sağlamakta zorlanmayacağını anlatırken de "Ben hard rock Metallica dinleyen bir rektörüm" demişti.

PEKİ MELİH BULU KİMDİR?

Prof. Dr Melih Bulu 15 Ağustos 1970 tarihinde Kırıkkale'de doğdu. Finans alanında doktorası bulunan Melih Bulu'nun ağırlıklı olarak strateji alanında akademik çalışmaları vardır.

Bulu, İstanbul Şehir Üniversitesinde İşletme Bölüm Başkanı (2010-2016), İstinye Üniversitesi Kurucu Rektörü (2016-2019), Haliç Üniversitesi Rektörü (2020) olarak görev yaptı. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı kurucusu olan Bulu, 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde Ataşehir Belediye Başkanlığı için, 2015 yılı genel seçimlerinde İstanbul 1. bölge milletvekilliği için aday adayı oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Bulu, 14 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla görevden alındı.