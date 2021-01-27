Boeing 737 Max’ın Avrupa semalarında görülmesine onay geldi.

Barış Aşar / İstanbul - Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Genel Müdürü Patrick Ky tarafından yapılan açıklamada, Boeing 737 Max’lerin önümüzdeki hafta Avrupa'da uçmaya kaldığı yerden devam etmek için son izni alacağını ifade etti. Ky, Max-200 varyantının ayrı bir sertifikasyonunun önümüzdeki haftalar boyunca takip edileceğini ve uçuşların yazdan önce kaldığı yerden devamına izin verileceğini açıkladı. EASA, Etiyopya’daki kazadan bu yana, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından gerçekleştirilen sürece benzer fakat bağımsız olarak, 737 Max’leri incelemektedir.

Boeing, 737 Max'lerin hizmete geri dönebilmesi için mevcut uçakları yeni bilgisayar yazılımı ile donatacak, kablolama ve kokpit araçlarında değişiklikler yapacağını açıkladı. Ayrıca yapılan değişiklerin ardından, pilotların zorunlu eğitime tabi tutulmasının ve değişikliklerin doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak için her uçağın bir test uçuşundan geçmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Hemen kısaca hatırlatmak gerekirse; Mart 2019’da Endonezya’lı Lion Air’e bağlı uçak Jakarta’da düşmüş ve 189 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya Havayolları’na bağlı bir uçakta kalkıştan 5 dakika sonra yere çakılarak 157 kişiye mezar olmuştu. Meydana gelen iki kaza sonucunda toplamda 346 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Boeing 737 Max’lerin kullanımı dünya genelinde sonlandırılmıştı.

Brezilyalı Havayolu GOL, 9 Aralık 2020 tarihinde Boeing 737 Max'lerin uçuşlarını yeniden başlatan ilk havayolu firması olmuştu.

Kanada Ulaştırma Bakanlığı da 18.01.2021 tarihli açıklaması ile Boeing 737 Max’lerin Kanada hava sahasında tekrar uçmasına izin verileceğini duyurmuştu.