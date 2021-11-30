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Black Friday İndirimlerinde Ne Kadar Harcama Yapıldığı Belli Oldu!

Adobe, Black Friday (26 Kasım) indirim gününe ilişkin verileri paylaştı. Verilere göre 26 Kasım Cuma günü sadece ABD’de 8,9 milyar dolarlık alışveriş yapıldı. Fakat bu sayı, geçtiğimiz yıla göre düşüş yaşandığını gösteriyordu. Dünya çapında verilere baktığımızdaysa bir artış olduğunu görüyoruz.

Güncel 30.11.2021, 13:29
Black Friday İndirimlerinde Ne Kadar Harcama Yapıldığı Belli Oldu!

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kasım ayının son cumasında Muhteşem Cuma, Efsane Cuma vb. indirimlerle buluştuk. Özellikle cuma gününü kapsayan bu indirimler sayesinde pek çok kişi, normal fiyatından daha düşük fiyatlarla ve sürpriz devasa indirimlerle yeni ürünler satın aldılar.

Peki bu yılki indirim günleri, geçtiğimiz yıllara göre nasıl değerlendirildi? İşte bu sorunun cevabı, Adobe tarafından paylaşılan ABD’deki Black Friday indirimlerine ilişkin verilerle ortaya çıktı. Adobe’un grafiği, ilginç bir gerçeği de gösterdi: Kasımın son cuma gününde (26 Kasım) yapılan satışlar, ilk kez bir önceki yıla göre düşüş gösterdi.

Geçtiğimiz yıla göre düşüş yaşandı, ama sadece cuma günü:

black friday

Adobe tarafından paylaşılan ve ABD’deki satışlara odaklanan verilere göre 2021 yılının Black Friday döneminde toplam 8,9 milyar dolarlık satış gerçekleşti. 2020 yılındaysa bu değer 9 milyar dolardı. Adobe, ufak da olsa bu düşüşün neden gerçekleşmiş olabileceğine dair bir görüş de bildirdi. Buna göre birçok şirket, Black Friday indirimlerini ve yaklaşan tatil dönemi indirimlerini peş peşe getirmemek için Black Friday indirimlerini ekimin ortası kadar erken tarihlerde başlattı.

Bunun yapılmasıyla birlikte de tüketiciler, daha erken alışveriş yapmaya başladılar. Dolayısıyla veriler, bu dönemi kapsamadığından Black Friday bu yıl daha başarısız kampanyalara ev sahipliği yapmış gibi görünüyor. Fakat gerçekte durum çok daha farklı olabilir. 1 – 28 Kasım tarihleri arasında yapılan alışverişin toplam miktarının 99,8 milyar dolar olması ve bunun, bir önceki yıla göre %13,6 artış anlamına gelmesi de buna bir kanıt.

Peki dünyada durum ne?

Salesforce tarafından yayınlanan bir başka veriye göre dünya çapında 'Black Friday' döneminde yapılan alışveriş hacmi 63 milyar doları aşkın bir büyüklüğe sahipti. Bu da önceki yıla göre %2’lik bir artış yaşandığı anlamına geliyor. 

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