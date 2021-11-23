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Black Friday'de paravan sitelere dikkat!

E-ticaret sektörünün ve indirimli alışveriş yapmak isteyen tüketicinin heyecanla beklediği Black Friday, bu yıl 26 Kasım’a denk geliyor. Uzmanlar bu kampanya dönemini fırsata çevirmek isteyen siber çetelere karşı uyarıyor.

Güncel 23.11.2021, 11:15
Black Friday'de paravan sitelere dikkat!

Black Friday ve hemen ardından 29 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Siber Pazartesi kampanyalarında tüketicilerin uyanık olması gerektiğini ifade eden TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, “İndirim dönemlerinde siber saldırganlar sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor. Vatandaş bu özel günde internetten alışveriş yaparken dikkat etmeli. Özellikle gerçek olamayacak kadar büyük indirim vaatlerine inanılmamalı. Özel dönemler için geçici süreliğine paravan siteler açılıyor ve vatandaşlar kampanya vaatleri ile bu sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor. Çok çok cazip indirimlere ve kampanyalara karşı vatandaşın gözü açık olmalı. Bunun yanı sıra sahte kargo takip mesajları da öne çıkan dolandırma yöntemlerinden biri. Ünlü e-ticaret sitelerini veya teslimat firmalarını taklit ederek vatandaşa mesajlar gönderiyorlar. Bu mesajlardaki bağlantılara tıklamak, kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesine yol açabiliyor” diye konuştu. Sosyal mühendislik olaylarına karşı da uyarıda bulunan Çiğdemli, “Unutmayın ki yasal kurumlar kullanıcılarından asla isim ve şifre bilgilerini istemezler” dedi.

BUNLARA DİKKAT!

Çiğdemli dikkat edilmesi gerekenleri ise şu şekilde aktardı: “İnternet alışverişi yaparken, web sitesinin gerçek olup olmadığını birkaç kez kontrol etmek gerek. Sitenin iletişim bilgileri, SSL Sertifikası kesinlikle kontrol edilmeli. SSL sertifikası olup olmadığı, siteye girildiğinde adres barının sol köşesinde bulunan kilit işareti ile anlaşılabilir. Kilit işaretinin olmaması, dolandırıcılık niyeti olmasa bile o sitenin güvenilir olamayacağı anlamına gelir. Sitenin adres, şirket ve telefon bilgileri de kontrol edilmeli. Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcıyla çalışıyor olması da güvenilir olduğunu gösterir. Yazıyorsa sitenin altındaki altyapı sağlayıcı firma ismine bakılabilir. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun, telefonda veya mesajla kimseye kredi kartı bilgisi verilmemeli. Sosyal medya üzerinden alışveriş yapılacaksa ya kapıda ödeme seçeneği tercih edilmeli ya da sanal kart kullanılmalı. Ürünün diğer sitelerdeki fiyatına da mutlaka bakılmalı. İnanılmayacak kadar büyük bir indirim söz konusuysa o siteden derhal çıkılmalı.”

İDARİ PARA CEZASI

Satıcıların da kampanya döneminde bazı yasal yükümlülükler ile karşı karşıya kalabileceğini hatırlatan Çiğdemli, “Satıcı söylediği teslim tarihine mutlaka uymalı. Bir şikayet durumunda satıcıya idari para cezası kesilebilir. Vadedilen sürede teslimat gerçekleşmez ise tüketici alışverişten vazgeçme hakkına da sahiptir” dedi.

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