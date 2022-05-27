Biz haberi verelim, ciddiye alıp almamak size kalsın! Hakan Ural: 'Z kuşağı oy kullanmamalı'

Bir televizyon kanalında yorumculuk yapan Hakan Ural, Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini savundu. Ural, Z kuşağının siyasetle alakası olmadığını ileri sürerek, "Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? diye konuştu.

Ural'ın bu açıklamasının ardından sosyal medyadan büyük tepki geldi. İşte o tepkilerden bir kaçı: