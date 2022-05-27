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Biz haberi verelim, ciddiye alıp almamak size kalsın! Hakan Ural: 'Z kuşağı oy kullanmamalı'
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hakan Ural, son yaptığı açıklamada Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini söyledi. 1996-2015 doğumlu olanların oy kullanmaması gerektiğini savunan Ural, "Z kuşağı oy kullanmamalı. Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin geçmişini bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun ama oy atıyorsun. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu?" ifadelerini kullandı.
Güncel 27.05.2022, 15:18 27.05.2022, 16:50
Bir televizyon kanalında yorumculuk yapan Hakan Ural, Z kuşağının oy kullanmaması gerektiğini savundu. Ural, Z kuşağının siyasetle alakası olmadığını ileri sürerek, "Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun ama oy atıyorsun. Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? diye konuştu.
Ural'ın bu açıklamasının ardından sosyal medyadan büyük tepki geldi. İşte o tepkilerden bir kaçı: