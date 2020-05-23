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“Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na destek 2 milyar TL'yi geçti”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” başlıklı milli dayanışma kampanyasında bugüne kadar toplam 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 TL toplandığını açıkladı.

“Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na destek 2 milyar TL'yi geçti”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 pandemisi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 30 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” başlıklı milli dayanışma kampanyasında bugüne kadar toplam 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 TL toplandığını açıkladı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 11:57
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“Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na destek 2 milyar TL'yi geçti”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem”kampanyası için vatandaşların toplam 6 milyon 405 bin 225 sms attığını kaydetti. Salgın sürecinde ekonomik ve sosyal destek paketleriyle vatandaşlara destek olunduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, bu milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığını kaydetti.

Devlet ve milletin bu zor dönemde el ele vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek dayanışma sergilediğini ifade eden Bakan Selçuk, “Kampanyaya katkıda bulunan, destek veren yüce gönüllü milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine kampanya sona erinceye kadar desteğinizin devam etmesi çağrısında bulunuyorum” dedi.

Ayrıntılı bilgiye kampanya için açılan https://www.bizbizeyeteriz.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.

Kampanyaya, KORONA yazıp 8119'a kısa mesaj (SMS) atılarak, mesaj başına 10 lira bağışta bulunulabiliyor.

Ayrıca, bağış için Ziraat, Ziraat Katılım, Vakıflar ve Vakıf Katılım bankaları ile Halkbank'ta açılan hesap numaraları bulunuyor.

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