BİTSİN DİYE BEKLEDİĞİMİZ 2020 YILINDA NELER YAŞANDI?

· ABD’den Bağdat’a yapılan hava saldırısında İran Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani ve Haşd-i Şabi komutanı Ebu Mehdi el Mühendis öldürüldü.

· Eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşat Ecevit 17 Ocak’ta yaşamını yitirdi.

· Black Mamba lakaplı, NBA tarihinin efsane yıldızlarından Kobe Bryant helikopter kazasında yaşamını yitirdi.

· Türkiye’de 2017 yılından beri erişim engeli bulunan Vikipedi, Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar doğrultusunda tekrar açıldı.

· İran’da Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra düştü, 176 kişi yaşamını yitirdi. İran, uçağın yanlışlıkla vurulduğunu itiraf etti.

· Haziran 2019’da başlayarak 240 gün süren Avustralya’daki orman yangınlarında 8 milyon hektar alan kül oldu; 28 kişi ve 1,1 milyardan fazla hayvan yaşamını yitirdi.

· 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirdi.

· Pegasus hava yollarına ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıktı.

· Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde 42 yaşamını yitirdi.

· Suriye’nin İdlib kentinde Türk konvoyuna düzenlenen saldırıda 33 askerimiz şehit oldu.

· Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan kısa süre sonra tüm dünyayı ele geçiren koronavirüs salgını, DSÖ tarafından pandemi ilan edildi.

· Sınır kapılarının açıldığı yönündeki haberler sonrası, Suriyeli mülteciler Yunanistan sınırına akın ettiler.

· 18 Mart’ta Türkiye’de Covid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Türkiye’de ilk covid vakalarına bakan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’da yaşamını yitirdi.

· İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ani sokağa çıkma yasağı kararının ardından oluşan görüntüler nedeniyle istifa etti fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan istifayı kabul etmedi.

· Atatürk Havalimanı arazisine sahra hastanesi yapıldı, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi pandemi nedeniyle erkenden açıldı.

· Koronavirüs salgını nedeniyle tüm ülkeler kapılarını kapadı, hayat durdu. Haziran itibariyle normalleşme adımları atılmaya başlandı.

· Medipol Başakşehir Süper Lig’de şampiyon oldu.

· Ayasofya Cami’si ibadete açıldı, 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı.

· Kamu bankaları normalleşme adımları çerçevesinde, konut, taşıt, sosyal hayat destek ve tatil destek olmak üzere 4 yeni kredi paketi sundu.

· ABD’de George Floyd’un orantısız güç kullanılarak öldürülmesi ülkede büyük infiale neden oldu.

· Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 7 kişi yaşamını yitirdi çoğunluğu işçi 127 kişi yaralandı.

· Huysuz Virjin lakabıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu yaşamını yitirdi.

· 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından katledildi. Türkiye bir kez daha kadına şiddet gerçeğiyle yüzleşti.

· Lübnan’ın Beyrut Limanı’nda 4 Ağustos günü büyük bir patlama meydana gelirken, 179 kişi yaşamını yitirdi 3 bin 700 kişi yaralandı.

· Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Karadeniz’de tarihinin en büyük doğalgaz rezervini bulduğunu açıkladı. Karadeniz’de 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu.

· 22 Ağustos tarihinde, Giresun son 21 yılın en yüksek Ağustos yağışını aldı, yağışlar sonucunda meydana gelen sel felaketinde 11 kişi yaşamını yitirdi.

· U19 Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Genç Kız Milli Voleybol takımımız, finalde Sırbistan’ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

· Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Haldun Boysan kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

· Türkiye’nin Oruç Reis ile Ağustos ayında Doğu Akdeniz’de yaptığı haklı araştırma faaliyetleri, Yunanistan’la gerginliğe neden oldu; Doğu Akdeniz’de sular ısındı.

· Vehbi Koç’un kızı ünlü iş insanı Suna Kıraç yaşamını yitirdi.

· KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

· Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’ta Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamada Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervinin 405 milyar metreküpe çıktığını duyurdu.

· Sözcü gazetesi yazarı Bekir Çoşkun, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

· KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, oyların yüzde 51,7’sini alan Ersin Tatar KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı oldu.

· İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 7 şiddetine yakın depremde, birçok bina yıkılırken 117 kişi yaşamını yitirdi.

· Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Instagram üzerinden istifasını duyurdu; Albayrak’ın yerine Lütfi Elvan getirildi. Aynı dönemde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı ve yerine Naci Ağbal getirildi.

· ABD’de gerçekleşen tartışmalı seçimlerin ardından başkanlık el değiştirdi; Demokrat Parti adayı Joe Biden ABD’nin 46’ıncı başkanı seçildi.

· Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi.

· Ak Parti İstanbul milletvekili Markar Eseyan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

· Türk Basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit yaşamını yitirdi.

· Ak Parti’nin kurucuları arasında yer alan anayasa hukukçusu ve siyasetçi Burhan Kuzu yaşamını yitirdi.

· Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Almanya’da Türk bilim insanı Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı dünyada büyük heyecan yarattı. Moderna, Astra Zeneca, Sputnik V aşıları da yüksek başarı oranları ile öne çıktı.

· Usta sanatçı Timur Selçuk, yaşamını yitirdi.

· Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Dağlık Karabağ’ın Şuşa şehrinde işgalin bittiği müjdesini verirken, Ermenistan hükümeti yenilgiyi kabul etti.

· Türkiye 9 yıl aradan sonra Formula 1’e ev sahipliği yaptı. Intercity İstanbul Park’ta gerçekleşen Türkiye Grand Prix’ini Lewis Hamilton kazandı.

· Futbolun efsanesi Maradona, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.

· Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç istifa etti.

· Ukrayna’da düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız altın madalya kazandı.

· Şampiyonlar Ligi’nde PSG- Başakşehir maçında, Pierre Webo maçın dördüncü hakemi tarafından ırkçılık söylemlerine maruz kaldı, karşılaşma yarım kaldı.

· Covid-19 aşını geliştiren Alman BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, 5,12 milyar dolarlık servetiyle Bloomberg'in en zengin 500 kişi listesine girdi.

· Eskişehir'de kurulu Eti Maden Tesisleri'nde ilk lityum karbonat üretildi.

· Gaziantep'teki Özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin koronavirüslü hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, yüksek akım oksijen tüpü dün 04.45 sıralarında patladı ve 12 kişi yaşamını yitirdi.

· 1960'lı yıllarda Türkiye'den kaçak yollarla İsrail'e götürülerek satılan, 1.700 yıllık Kybele heykeli, on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD'den ana vatanına ulaştı.