Bitlis'te ayağı kırılan kedi, acil servise gitti!

Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olay kameralara yansıdı. Ayağı kırık olduğu için sekerek yürüyen kedi, acil servise girdi ve adeta sağlık çalışanlarından yardım istedi.

Adını "Davşo" koydular!

Kedinin davranışlarından acı çektiğini anlayan hemşire Abuzer Özdemir, kedinin ayağının kırık olduğunu anladı. Acı çeken kediye hemen ilk müdahaleyi yapan Özdemir, kedinin ayağını sabitleyip sargıya sardı. Sağlık çalışanları tarafından "Davşo" adı verilen kedi ara ara acil servise gelmeye devam ediyor ve tedavisi de yapılıyor.

"Ölen kedimizin adını bu kediye verdik"

Ayağı kırılan kediyi tedavi ettiklerini belirten Özdemir, olayla ilgili şunları söyledi: "5 yıldır Bitlis Tatvan Devlet Hastanesinde çalışıyorum. Çalışırken içeri bir kedinin girdiğini gördüm ve seke seke yürüyordu. Muayene etmek için elime aldığımda ayağının kırık olduğunu fark ettim ve ayağını atele aldım. Kediyi bir müddet gözetim altında tuttum. Daha sonra kedi rahatladı ve adeta yolu biliyor gibi yine geldiği yerden tekrar dışarı çıkıp gitti. Bizim bir kedimiz vardı ve çok severdik. O ölünce onun ismini bu kediye bıraktık. Kedinin burada tedavisi yapıldığı için yanımızda sıcak bir yuva gördü. Ara ara yanımıza gelmeye başladı ve biz de kedi rahat etsin diye bu yaptığımız ateliyi gevşetip tekrar tekrar bacağı atele alıyoruz."