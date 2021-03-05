Bitlis'te son durum! 11 Şehit, 2 yaralı...

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi. Bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."



ŞEHİT SAYISI 11'E YÜKSELDİ Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki askeri helikopter kazasında yaralanan iki askerin daha şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterdeki yaralı iki askerin daha tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek olayda şehit sayısının 11'e yükseldiği kaydedildi.



ŞEHİTLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan Korgeneral Osman Erbaş (Yozgat-Yerköy), Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz (Kahramanmaraş-Afşin), Albay Şentürk Aydınyer (Kars), Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (Samsun-Bafra), Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir (Kahramanmaraş-Onikişubat), Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu (Kırıkkale), Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş (Trabzon-Of), Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal (Afyonkarahisar-Dinar), Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek (Afyonkarahisar), Uzman Çavuş Tolga Demirci (Kayseri-Pınarbaşı) ve Uzman Çavuş Hakan Gül (Amasya) şehit oldu. Açıklamada yaralananların ise Binbaşı Alptekin Köprülü (Gümüşhane) ve Yüzbaşı Ender Uzunçakmak (Ordu-Kabadüz) olduğu bildirildi.



ELAZIĞ'A UĞURLANDILAR İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları ile yaralanan askerler, olay yerinden ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine getirildi. Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile hastaneye gelerek görevlilerden bilgi aldı. Muş Valisi İlker Gündüzöz, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Muş İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da hastaneye geldi. Şehit askerlerin naaşı, otopsi işlemlerinin ardından Elazığ'a uğurlandı. BİTLİS'TE HELİKOPTER KAZASINDA ŞEHİT OLAN 11 ASKERİ PERSONELİN NAAŞI ELAZIĞ'A GETİRİLDİ Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 11 askeri personelin naaşı, Elazığ'a getirildi. İlçeye bağlı Çekmece köyü kırsalında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin naaşları Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ambulanslarla Elazığ'a getirildi. Şehit 11 askerin cenazeleri kentte düzenlenecek askeri tören öncesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Şehit askerlerin naaşı bugün düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak. AKAR'DAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Hulusi Akar yaptığı açıklamada, " Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz.İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor. lk andan itibaren arama kurtarmada, şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurumlarınca en kısa sürede tüm imkanlar seferber edildi. Kaza kırım ekibi incelemelere bugün başlayacak. Bu elim olayın kesin nedeni ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecek." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİLGİ ALDI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.



TAZİYE MESAJI



Erdoğan, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı: Bingöl'den Tatvan'a gitmekte olan askeri helikopterin Bitlis'te elim bir kazaya uğrayarak düşmesi sonucu 11 vatan evladımız şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağolsun. 8'İNCİ KOLORDU KOMUTANI KORGENERAL OSMAN ERBAŞ ŞEHİT OLDU Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalandıktan sonra kaza kırıma uğradığı tespit edilen helikopterde şehit olan askerlerden birinin Elazığ'daki 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın olduğu öğrenildi.



MHP lideri Devlet Bahçeli haberi, "Bingöl’den Tatvan’a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetleri’ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8’inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur. Söz konusu kaza kırımda dört kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun." sözleri ile duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi. UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜL (AMASYA) Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gülün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gülün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gülün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi. ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK (AFYONKARAHİSAR) Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı. Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

PİLOT YÜZBAŞI TAYFUN KUREŞ (TRABZON-OF) Şehitlerden Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in Trabzonun Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi. Tayfun Kureş'in şehadet haberi İzmir'de yaşayan eşine ulaştı. Karabağlar Basın Sitesi Mahallesi'nde oturan şehit eşine acı haber, askeri ve sivil yetkililer tarafından sağlık personeli nezaretinde verildi. Evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. YÜZBAŞI SALİH SARIOĞLU (SAMSUN-BAFRA) Şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi. ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ ÖMER UMULU (KIRIKKALE) Vali Yardımcısı Ender Faruk Uzunoğlu ve beraberindekiler, 40 yaşındaki Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Ömer Umulu'nun şehadet haberini, Çalılıöz Mahallesi'nde oturan baba Muharrem ve anne Hafize Umulu'ya ulaştırdı. Kırıkkale Belediyesi ekiplerince şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Umulu'nun evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kırıkkale Valiliği de yaptığı açıklamada, şehit Umulu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. ALBAY ŞENTÜRK AYDINYER (KARS)



Şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı. Bingöl'den Tatvan'a giderken kaza kırıma uğrayan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterde şehit olan 11 askerden Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in acı haberi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evi ile Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in (49), 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara'da yaşadığı belirtilen Şehit Aydınyer'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor. ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ NAZMİ YILMAZ (KAHRAMANMARAŞ-AFŞİN) Şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi. Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer, Yılmaz'ın şehadet haberini, Kuşkayası Mahallesi'nde ikamet eden babası Tayfur ile annesi Elif Yılmaz'a ulaştırdı. Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Yılmaz'ın babasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Yılmaz'ın evli olup üç ay önce baba olduğu öğrenildi. ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ MEHMET DEMİR (KAHRAMANMARAŞ-ONİKİŞUBAT) Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir'in acı haberi, Kahramanmaraş'taki baba ocağına ulaştı. Merkez Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Hartlap Mahallesi'nde yaşayan babası Yaşar Demir ile annesi Hatice Demir'e acı haberi Kaymakam Serkan Keçeli ile askeri yetkililer verdi. 1997'de uzman çavuş olarak TSK'ya giren şehit Demir'in anne ve babası acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Haberi duyan şehidin yakınları ile komşuları ise eve gelerek aileye başsağlığı dileklerini iletirken, eve Türk bayrağı asıldı. Aynı helikopterde şehit olan Mehmet Demir ile Nazmi Yılmaz'ın Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle toprağa verileceği belirtildi.



PİLOT YÜZBAŞI GÖKHAN UYSAL (AFYONKARAHİSAR-DİNAR)



Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayraklarının asıldığı ve evin önüne taziye çadırı kurulduğu görüldü. UZMAN ÇAVUŞ TOLGA DEMİRCİ (KAYSERİ-PINARBAŞI) Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin şehadet haberi ise Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asılırken, haberi duyan komşuları ve yakınları eve taziye ziyaretine geldi.



'BÖLGEYE GİTTİĞİMİZDE ŞEHİTLERİMİZ VARDI, YARALILARA YARDIM ETTİM'



Kazanın meydana geldiği bölgeye yaklaşık 800 metre uzaklıktaki Çekmece köyünden vatandaşlar, bölgeye giderek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kaza yerine ilk ulaşan köylü, bölgede 2 gündür yoğun kar yağışı ve kaza anında sis olduğunu belirtti. Yaralılara ilk müdahaleyi yaptığını belirten köylülerden Davut Bikeç, şunları söyledi: "Olay takriben 14.30 sıralarında oldu. Biz farkına varamadık, motor sesi gibi sanki motor arızası gibi helikopterden bir ses geliyordu. Sonra çocuklarım, 'Baba galiba helikopter düşmüş' dedi. Hemen olay yerine intikal ettik. Gittiğimizde şehitlerimiz vardı. 4 kişi sağdı. Hemen 2 kişiye yöneldim ben 2'si yan yana duruyordu. Birisinin ağzında kar vardı. Karı temizledim, nefes alması için 'İyi misin ağabey?' dedim. Biraz nefes aldı ardından 'İyiyim' dedi. Ondan sonra öbür askere yöneldim. Üzerimdeki ceketi çıkarıp, onun üzerine attım. Birisinin kolu sıkışmıştı, kolunu çıkardım. Üzgünüz, keşke olmasaydı."

COUGAR TİPİ HELİKOPTERLERDE 4'ÜNCÜ KAZA Kara Kuvvetleri'nde 1996dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri daha önce de kaza kaza yaptı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. 1997'DE 11 ŞEHİT Cougar helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak'taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi'nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batı bölgelerindeki birliklere devredildi. Ancak, füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'de tekrar görev yapmaya başladı. 2003'TE YÜKSEK GERİLİM HATTINA TAKILDI: 4 ŞEHİT, 1 ASKER YARALI İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı. 2017'DE 13 ŞEHİT Üçüncü kaza 31 Mayıs 2017 yılında meydana geldi. Şırnakın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan, içinde biri general üst düzey rütbeli askerlerin de bulunduğu Coogeer tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak kaza kırıma uğradı. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2si Albay olmak üzere 13 asker şehit oldu. 21 ASKER TAŞIYABİLİYOR Fransada imal AS532 tipi helikopterlerden ilk aşamada 1993'te 20 adet alındı.Kara Kuvvetlerine 1996dan itibaren teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankarada TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532nin 20si Hava Kuvvetlerine arama kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri hizmetine verildi. Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougarlar, 842 kilometre menzile sahip. Saatte 278 kilometre hıza çıkabilen çift motorlu helikopterin uçuş ekibinde iki pilot ve bir teknisyen görev yapıyor. 'OLAY TEKNİK ARIZA KAYNAKLI' CNN Türk canlı yayınında konuşan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eray Güçlüer şu bilgileri aktardı: "Pilot bu arızayı anladı ve iniş yapmaya çalışırken normale göre iyi bir iniş yaptığını görüyoruz. Ama insanlar için bu iniş olumsuz. Yaralı askerin kurtarılmasının nedeni iniş hızının yere yaklaşırken düşmüş olması. Bu da tabi olayın tamamen teknik bir arıza nedeniyle göstermesinden kaynaklı. Fikir yürütülüyor. Helikopter çok parçalanmamış ve yaralı kurtulanlar olduğu için.



KAHREDEN HABER SONRASI TAZİYE MESAJLARI PEŞ PEŞE GELDİ TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan dokuz askerimize Allah'tan rahmet, keder-dide ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı dört askerimize acil şifalar diliyorum. Acımız büyük. Başımız sağ olsun.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bitlis Tatvan’da, helikopterin düşmesi sonucu Şehit düşen askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum...



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bingöl’den Bitlis'ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Bitlis'ten gelen helikopter kazası haberi yüreklerimizi dağladı. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." açıklamasını yaptı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, paylaşımında, "Bitlis'ten gelen acı haber yüreğimize ateş düşürdü. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bitlis’ten gelen acı haberle içimiz yandı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bingöl’den Tatvan’a giderken elim bir helikopter kazası sonucu şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Yüreğimiz Bitlis’ten gelen acı haberle yandı. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan 9 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kahraman şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı 4 askerimize de Rabbim tez zamanda şifa versin. Milletimizin başı sağ olsun.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Askeri helikopterimizin Tatvan’da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: Üzüntüm tarifsiz. 15 Temmuz’da Kilis Valisi idim. Telefonum çaldı; “Sayın valim yanınızdayız,” dedi Adana’dan arayan Tümen Komutanı Osman Erbaş Paşa. O kahramanın da aralarında bulunduğu 10 askerimiz Bitlis’te helikopter kazasında şehit düştü. Allah rahmet eylesin.



İstanbul Valisi Yerlikaya o kareyi paylaştı Bitlis'ten gelen acı haberi ve Korg. Osman Erbaş Komutanımızın şehadetini Yeşilköy'de denetlemeler esnasında büyük üzüntüyle öğrendim. Bir kez daha kahramanlarımızın ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralı kahramanlarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun! İYİ Parti'den açıklama İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tatvan’da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı telefonla aradı. Açıklamada, "Elim kaza ile ilgili bilgi alan Meral Akşener, Milli Savunma Bakanlığı şahsında, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı diledi" denildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bitlis Tatvan'da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.