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Bisiklet, yeni dünyada makam aracı olacak

Yeşil üretimle bu yıl 15 milyar dolar ihracat hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri, Ocak ayındaki 'EİB Sürdürülebilirlik Günleri'nin ardından sürdürülebilirlik ve çevre bilinci ile örtüşen 12 Şubat - Kışın İşe Bisikletle Gitme Gününe de katılım sağladı.

Güncel 12.02.2021, 12:25
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Bisiklet, yeni dünyada makam aracı olacak

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz ve çalışanların bir bölümü “12 Şubat - Kışın İşe Bisikletle Gitme Gününde evlerinden Ege İhracatçı Birlikleri’ndeki mesailerine bisikletleriyle geldi. 

“12 Şubat – Kışın İşe Bisiklele Gitme Günü” dışında da EİB çalışanlarının önemli bir bölümünün bisikletle işe geldiği bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir’in gerek coğrafi gerek iklim yapısı ile bisikletin yaygın bir şekilde kullanılmasına olanak tanıdığını kaydetti.  “12 Şubat - Kışın İşe Bisikletle Gitme günün hakkında detaylı bilgi winterbiketoworkday.org adresinden alınabilir.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentte bisiklet kullanımını geliştirmek için hayata geçirdiği bisiklet yolları ve BİSİM Projesi’nin ve yeni yapılan bisiklet yolu güzergahlarının meyvelerinin toplanmaya başladığına değinen Eskinazi, “Dünya’da da bisiklete bir talep artışı var. 2020 yılında bisiklet ihracatımız 92 milyon dolara ulaştı. Dünya genelinde iklim değişikliği ile ilgili bilinç arttıkça bisiklet kullanımının ve ihracatının artmasını bekliyoruz” diye konuştu. 

Ege İhracatçı Birlikleri olarak, sürdürebilirlik ile ilintili tüm etkinliklere önem verdiklerinin altını çizen Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı; "Sürdürülebilir bir dünya için, sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir ihracat" sloganıyla çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. İzmir 12 Şubat - Kışın İşe Bisikletle Gitme günü organizasyonunda ön sıralarda yarışıyor ve şu anda ikinci sırada yer alıyor.  2017 yılında Avrupa’da 52 kentin bisiklet kullanımında birbirine meydan okuduğu Avrupa Bisiklet Yarışması (European Cycling Challenge – ECC) İzmir birinciliği elde ettiğini hatırlatan Eskinazi buradaki başarının bir benzerinin 12 Şubat - Kışın İşe Bisikletle Gitme günününde de elde edeceğini beklediklerini söyleyerek sözlerini noktaladı.

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