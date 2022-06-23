Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Liz Truss ile Ortak Basın Toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşı Liz Truss ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenliyor. Truss, "Tahıl kriziyle ilgili net bir tutumumuz var. En geç önümüzdeki ay çözülmesi gerektiğini yoksa yıkıcı sonuçları olacağını biliyoruz" dedi.

Çavuşoğlu ise konuşmasında, "İstanbul'da anlaşma olursa kontrol merkezi kurulacak" açıklamasını yaptı.