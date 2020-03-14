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BİREVİM’den, Erzurum randevusu: “BİRLİKTE Mutluluk”

Geliştirdiği özgün ve sürdürülebilir “Birlikte Tasarruf Finansmanı” modeliyle, hem sektörüne yön veren hem de farklı sektörlere bu özgün modeli taşıyan BİREVİM; yeni evlenecek çiftlerin hayallerine çözüm olmak amacıyla, “DOĞU ANADOLU EV'leniyoruz” fuarında yerini aldı. “Tüyap Erzurum-Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi”inde düzenlenen fuar, 15 Mart 2020 tarihinde sona erecek. Firma bu kapsamda bu sene içinde, “İstanbul-Evlilik Dünyası Fuarı”, “Eskişehir Ev’leniyoruz Fuarı” ve “Trabzon-Zorlu Evlilik Günleri Fuarı” etkinliklerinde, özgün modelini yeni evlenen genç çiftlere tanıttı.

BİREVİM’den, Erzurum randevusu: “BİRLİKTE Mutluluk”

Geliştirdiği özgün ve sürdürülebilir “Birlikte Tasarruf Finansmanı” modeliyle, hem sektörüne yön veren hem de farklı sektörlere bu özgün modeli taşıyan BİREVİM; yeni evlenecek çiftlerin hayallerine çözüm olmak amacıyla, “DOĞU ANADOLU EV'leniyoruz” fuarında yerini aldı. “Tüyap Erzurum-Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi”inde düzenlenen fuar, 15 Mart 2020 tarihinde sona erecek. Firma bu kapsamda bu sene içinde, “İstanbul-Evlilik Dünyası Fuarı”, “Eskişehir Ev’leniyoruz Fuarı” ve “Trabzon-Zorlu Evlilik Günleri Fuarı” etkinliklerinde, özgün modelini yeni evlenen genç çiftlere tanıttı.

14 Mart 2020 Cumartesi 14:01
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BİREVİM’den, Erzurum randevusu: “BİRLİKTE Mutluluk”


Geliştirdiği özgün ve sürdürülebilir “Birlikte Tasarruf Finansmanı” modeliyle, 3.5 yıl gibi kısa bir zamanda, binlerce ailenin ev ve araba sahibi olma hayallerine vesile olan “BİREVİM”; yeni dönemde, geliştirdiği bu özgün finans modelini farklı sektörlere taşıyor. Firma, “BİRLİKTE Mutluluk” adını verdiği projesiyle, yeni evlenen çiftlere, ev, araba gibi ihtiyaçlarının dışında; evlenirken oluşan masraflarını karşılamaları için de özel tasarruf modelleri sunmaya başladı.

15 Mart 2020 tarihine kadar, “Tüyap Erzurum-Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi”inde düzenlenen fuarı ziyaret edecek olan çiftler, BİREVİM’in; bütçeleri aşan masraflar karşısında, özellikle yeni bir hayat kuracak çiftlere sunduğu tasarruf odaklı finans modelini tanıma fırsatı bulacaklar. 
BİREVİM fuarda, 3. salonda 303 numaralı stantta ziyaretçilerini bekliyor! 
Birevim Pazarlama Müdürü Didem Sübar Özdemir, bu fuarın, bu yıl içinde katıldıkları dördüncü evlilik fuarı olduğuna dikkat çekerek; “İstanbul-Evlilik Dünyası Fuarı”, “Eskişehir Ev’leniyoruz Fuarı” ve “Trabzon-Zorlu Evlilik Günleri Fuarı” etkinliklerinde, özgün modelimizi yeni evlenen genç çiftlere tanıttık ve oldukça güzel geri dönüşler aldık. “ dedi. 

115 bini aşkın Erzurumlu aileye ulaşıldı.

2017 yılı Aralık ayından bu yana faaliyet gösteren Erzurum şubelerinde, 10 kişilik kadro ve BİREVİM’e ait tasarruf finansmanı modeliyle hizmet verdiklerini belirten Sübar, şunları söyledi: “Bu süre içinde Erzurumluların bize olan ilgisi yoğun oldu. Şimdiye kadar Erzurum’da 115 binin üzerinde aileye ulaştık. Bu fuar ile, fikir ve eser hakları bize ait olan, özgün ve sürdürülebilir Birlikte Tasarruf Finansmanı modelini daha çok kişiye anlatmak istiyoruz. Birlikte Tasarruf Finansmanı modelimiz, sadece ev ve araba ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı değil; tüm finansman ihtiyaçlarında kullanılma özelliği taşıyor. Fuarın tüm katılımcılar için verimli geçmesini temenni ediyor ve evlilik yoluna adım atan çiftlerin, hayallerine biraz daha yaklaşmaları için vesile olmasını diliyorum.”

Son Güncelleme: 14.03.2020 14:07
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