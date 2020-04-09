BİREVİM GÖRÜNTÜLÜ İLETİŞİM SİSTEMİNİ HİZMETE SUNDU

3.5 yıl gibi kısa bir sürede tasarruf finanmanı sektörüne ivme kazandırma başarısı gösteren “BİREVİM”, tüm dünya olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde, bünyesindeki mühendislerin çalışmaları ile devreye aldığı, sektörde ilk ve tek gerçek sistem entegrasyonuna sahip Görüntülü İletişim Sistemini (GİS) hizmete sundu. BİREVİM bu sayede, hem çalışanlarına uzaktan sağlıklı ve kaliteli erişim ve hem de tasarruf sahiplerine, evlerinin konfor ve sağlıklı ortamında hizmet almaları olanağı sunmaya başladı.

Tasarruf Sahiplerini evlerinin konforunda ev sahibi yapan “GİS”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan BİREVİM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi, özellikle teknoloji konusuna kuruldukları günden beri verdikleri somut öneme ve yatırımlara dikkat çekerek; “Bir BİREVİM iştiraki olan teknoloji firmamız Teba Teknoloji bünyesindeki mühendislerimizin çalışmalarıyla, sektörümüzün ilk ve tek gerçek sistem entegrasyonuna sahip Görüntülü İletişim Sistemi (GİS) ile hem tasarruf sahiplerimize “evde kal”arak erişim imkanı sunduk hem de yeni istihdam olanakları oluşturduk.” dedi.

Gün yatırım yapma, daha çok çalışma ve istihdamı artırma günüdür

Murat Çiftçi, tam da böyle dönemlerde “yola devam ederek” bu süreci atlatacağımızın altını çizerek, şunları söyledi: “Hangi sektörde olursa olsun tüm kurumlara, tam da bu dönemlerde teknoloji ve istihdam konusunda önemli görevler düşüyor. Böylesi dönemler, özellikle teknolojinin yeni istihdam olanakları sunduğu dönemlerdir ve ülke olarak bu fırsatı iyi kullanmamız gerekiyor. Biz de şirket olarak teknolojinin getirdiği bu fırsatları doğru şekilde değerlendirerek, hızımızı kesmeden çalışmaya devam ediyoruz. Zorlu Mart ayı içinde 138 kişilik yeni istihdam ve tüm diğer şubelerinde de başlattığımız GİS uzaktan çalışma teknolojisiyle hizmete sunduğumuz 4 yeni şube ile ekonomik canlanmaya katkı yapmaya devam ediyoruz. Aldığımız tüm bu önlemler ile “#evdekal”arak ama çalışarak, ekonominin canlılığına katkıda bulunabildiğimiz ve toplumumuza fayda sunabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz.”