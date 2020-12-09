Biran önce bitsin diye beklediğimiz 2020 yılında neler yaşandı?

Koronavirüs salgını ile 2020 yılında hayat neredeyse durdu. Çin'de başlayan salgın tüm dünyayı etkisi altına aldı ve dünyayı virüs salgını tehlikesi aldı. 2021 yılına giriş yapılmaya kısa süre kala vatandaşlar 2020 yılında neler oldu ve neler yaşandı gibi araştırmalar yapmaya başladılar.

Doğa felaketleri, depremler, virüs, yangınlar derken 2020 yılı tam bir facia olarak yaşandı. İşte 2020 yılında yaşanan tüm doğa olayları ve daha fazlası... Detaylar haberimizde yer alıyor...

24 Ocak Depremi

24 Ocak akşamı Türkiye bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 6,75 kilometre olan depremde 37’si Elazığ’da, dördü Malatya’da olmak üzere en az 41 kişi hayatını kaybetti.

Van'da Çığ Felaketi oldu

Van-Bahçesaray karayolunda 5 Şubat’ta üzerine çığ düşen minibüsteki 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürerken, can kurtarmaya gidenler bölgeye düşen ikinci çığda canlarından oldu. 11 asker, 9 korucu, 2 itfaiye erinin aralarında bulunduğu 41 kişi hayatını kaybetti.

İdlipte 8 şehit

İdlib’te ateşkes kararına uymayan Rusya destekli Suriye Rejim ordusu, 2 gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yoğun topçu atışı ile saldırdı. Saldırıda, 7 asker ve bir sivil personel şehit oldu.

Uçak Kazası - Sabiha Gökçen

Pegasus Havayolları’nın İzmir-İstanbul seferini yapan uçağı, 5 Şubat akşamı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı. İçinde ikisi bebek 177 yolcu ve altı mürettebat bulunan uçak savrularak üçe bölündü. Kazada üç kişi öldü, 180 kişi yaralandı.

Manisa Deprem

22 Ocak’ta Manisa’nın Aksihar ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki ilk depremin ardından kent günlerce sallandı.

Koronavirüs

Çin Wuhan'da çıkan salgın tüm dünyayı etkisi altına aldı. Virüs milyonlarca ölüme sebep olurken kısıtlamalar getirdi. Sokağa çıkma yasağı, maskesiz gezmeme yasağı, sigara içme yasağı gibi birçok yasak birlikte geldi.

Kasım Süleymani Ölümü

İran Devrim Muhafızları'nın lideri Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ABD tarafından öldürüldü. Ortadoğu’da dengeleri değiştirecek ve ABD ile İran’ın arasında var olan gerilimi daha da tırmandıran suikast sonrası ülkesinde kahraman olarak görülen Süleymani’yenin cenazesi oluşan izdiham nedeniyle birkaç gün boyunca gömülemedi. İzdihamda 50 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya yangını

Eylül 2019’da başlayan ve ocak ayında etkisini arttıran yangınlarda 28 kişi öldü, 10.3 milyon hektar alan yok oldu, yaklaşık 2 bin ev küle döndü. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) Avustralya, yaptığı en son açıklamada 1,25 milyar hayvanın direkt yangınlarda ya da yangınlardan ötürü hayatını kaybetti

Kobe Bryant ölümü

NBA’in efsane basketbolcusu Kobe Bryant 26 Ocak'ta 13 yaşındaki kızı Gianna ile birlikte helikopter kazasında hayatını kaybetti. 5 kez NBA şampiyonluğu, 3 kez MVP ödülünü kazanan Bryant’ın ölümü tüm basketbol dünyasını hüzne boğdu.

Diego Maradona ölümü

Dünya ünlü futbolcu Diego Maradona 25 Kasım'da hayatını kaybetti.

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