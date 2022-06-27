Bir yılda 8 bin 695 hafız yetişti: 1975'ten bu yana 200 bin kişi icazet aldı
Türkiye’de bu yıl 8 bin 695 öğrenci hafız oldu. Ortalama üç yılda hafız olan öğrenciler 4 kez hafızlık tespit sınavına girdikten sonra ‘icazet’ aldı. 1975'ten bu yana hafızlık icazet belgesi alanların sayısı yaklaşık 200 bin oldu.
Türkiye’de bu sene Kur’an kurslarında eğitim alan veya kendi imkanlarıyla Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen 8 bin 695 öğrenci hafız oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Türkiye genelindeki 1704 Kur’an kursunda 73 binden fazla öğrenci hafızlık eğitimi aldı. Haftada 30 saatlik eğitimde, 3 dönemi “hazırlık”, 6 dönemi “ezberleme”den oluşan 9 dönem boyunca Kur’an-ı Kerim’i çalışan öğrenciler, ortalama 3 yıl eğitim gördü.
1975’TEN BERİ 200 BİN HAFIZ YETİŞTİ
Hafız 7 bin 201 öğretici gözetiminde Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen öğrenciler, eğitim ve öğretimlerini tamamladıktan sonra Türkiye genelinde belirlenmiş sınav merkezlerinde 4 kez hafızlık tespit sınavına girdi. Sınavlar sonunda Kur’an-ı Kerim’i başarıyla hıfz eden 8 bin 695 öğrenci hafızlık icazet belgesini almaya hak kazandı. Böylece 1975’ten bu yana hafızlık icazet belgesi alanların sayısı yaklaşık 200 bin oldu.