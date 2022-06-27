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Bir yılda 8 bin 695 hafız yetişti: 1975'ten bu yana 200 bin kişi icazet aldı

Türkiye’de bu yıl 8 bin 695 öğrenci hafız oldu. Ortalama üç yılda hafız olan öğrenciler 4 kez hafızlık tespit sınavına girdikten sonra ‘icazet’ aldı. 1975'ten bu yana hafızlık icazet belgesi alanların sayısı yaklaşık 200 bin oldu.

Güncel 27.06.2022, 16:09 27.06.2022, 16:13
Bir yılda 8 bin 695 hafız yetişti: 1975'ten bu yana 200 bin kişi icazet aldı

Türkiye’de bu sene Kur’an kurslarında eğitim alan veya kendi imkanlarıyla Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen 8 bin 695 öğrenci hafız oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Türkiye genelindeki 1704 Kur’an kursunda 73 binden fazla öğrenci hafızlık eğitimi aldı. Haftada 30 saatlik eğitimde, 3 dönemi “hazırlık”, 6 dönemi “ezberleme”den oluşan 9 dönem boyunca Kur’an-ı Kerim’i çalışan öğrenciler, ortalama 3 yıl eğitim gördü.

1975’TEN BERİ 200 BİN HAFIZ YETİŞTİ

Hafız 7 bin 201 öğretici gözetiminde Kur’an-ı Kerim’i ezberleyen öğrenciler, eğitim ve öğretimlerini tamamladıktan sonra Türkiye genelinde belirlenmiş sınav merkezlerinde 4 kez hafızlık tespit sınavına girdi. Sınavlar sonunda Kur’an-ı Kerim’i başarıyla hıfz eden 8 bin 695 öğrenci hafızlık icazet belgesini almaya hak kazandı. Böylece 1975’ten bu yana hafızlık icazet belgesi alanların sayısı yaklaşık 200 bin oldu.

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