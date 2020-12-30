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Bir yıl böyle geçti: Ekovitrin 2020 yılında da ekonominin nabzını tuttu

Ekovitrin 2020 yılında da ekonominin nabzını tuttu. 21 yıldır yayın hayatına aralıksız devam eden Ekovitrin dergisi, her yıl olduğu gibi ülkemizi gururlandıran birbirinden değerli isimler ve önemli ekonomik gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı  

Güncel 30.12.2020, 21:39 30.12.2020, 22:11
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Bir yıl böyle geçti: Ekovitrin 2020 yılında da ekonominin nabzını tuttu


2020'de medyada referans gösterilen Ekovitrin, bu başarısıyla 21. yayın yılına girdi. 


Sadece Türkiye’nin değil Türk dünyasının da ekonomik gelişmelerine ve başarılı girişimcilerine geniş yer veren Ekovitrin 2020 yılında da Türkiye’ye ve dünyaya yön veren ekonomik olayları okuyucuyla buluşturdu.

2020  yılına merhaba denilen 1 Ocak'ta  Ekovitrin KOBİ’lere verdiği destek ve gerçekleştirdiği teknoloji odaklı dönüşümle öne çıkan Halkbank Genel müdürü Osman Arslan ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz ile yapılan röportajları kapak konusu olarak işledi. 

2020 yılına damga vuran ve “siyah kuğu” olarak nitelendirilen en büyük gelişme hiç kuşkusuz ki Covid-19 idi. Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birkaç ay içinde dünyaya yayılan ve yaşamlarımızı tümüyle değiştiren bu virüs Mart ayının ortalarında bizim ülkemize de girdi ve o andan itibaren sağlık, ekonomi, eğitim ve sosyal alanda bizim için de büyük bir mücadele başlamış oldu. Nisan ayında bu “yeni normal”i kapağına taşıyan Ekovitrin, Korana' nin Yaşantımıza,sağlık ekonimi ve eğitime yaptığı yansımaları kapak konusu olarak işledi 
 
 Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ilk defa  virüsle mücadelemizi anlatan bir yazı Ekovitrin icin kaleme aldı. Bakanımızın makalesi 800’ü aşkın basılı ve dijital yayın organında Ekovitrin  kaynak gösterilerek yayinlandi .
Kamuoyunda ses getiren ve medyada Ekovitrin referansı ile yer alan başka bir çalışmamış ise sanayi ve Tejnoliji
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin  duyurdugu milli teknoloji hamlesinin detaylarını ilk defa Ekovitrin de kamuoyunun bilgisine açıklandı.

Ekovitrin 'in 20 yiuk geçmişiyle gündeme taşıdığı bir başka konu her geçen yıl   millileşerek yükselişe geçen savunma sanayimiz konusu oldu 75 milyar doların üzerine çıkan büyüklüğüyle gurur kaynağı haline gelen milli savunma sanayimizi tüm detaylarıyla  2020 yılında kapak dosyası olarak işlenen konulardan biri oldu

Ağustos ayında Akdeniz’de ve Karadeniz’de çalışmalarına hız veren sondaj gemilerimiz hem ülke hem dünya gündemindeydi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez Ekovitrin okurları için özel bir röportaj vererek Milli Enerji Politikamızı anlattı.

Eylül ayında ise son yılların en güzel haberlerinden biri gündemimizdeydi: Karadeniz’deki sondaj çalışmaları sonucu keşfedilen 405 milyar metreküplük gaz rezervi ülkeyi sevince boğdu. 
Enerji alanında yapılan büyük yatırımlardan biri de Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası idi. Ekovitrin dergisinin Eylül ayı konuğu Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu oldu.


Ekim ayı bizler için çok özel bir gurur sayısıydı. 250. sayımızı basmanın haklı gururunu yaşadığımız bu ayda ise Ordu’da birbirinden önemli gelişmelerin altına imzasını atan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’i konuk ettik. Gurur sayımız her ay olduğundan farklı olarak 192 sayfa halinde basıldı ve birbirinden farklı dosya konularıyla dopdolu bir sayı oldu. 

Kasım ayına geldiğimizde gündem kardeş ülke Azerbaycan ve onun Dağlık Karabağ’daki haklı mücadelesiydi. Bu mücadelesinde sadece Ermenistan güçlerine değil adeta dünyaya karşı koyan Azerbaycan bu direnişini zaferle taçlandırdı. Kurulduğu günden beri Azerbaycan ve diğer Türkî Cumhuriyetlerdeki soydaşlarının destekçisi olan Ekovitrin, Kasım ayının kapağını İlham Aliyev ve Azerbaycan’ın zaferine ayırdı.

Aralık sayımızda ise bu sefer yönümüz Kuzey Afrika ve Orta Doğu’ydu. Pandemi krizine rağmen Libya ve Cezayir’e yaptıkları yatırım ve ihracata hız kesmeden devam eden Karanfil Group Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil hedeflerini ve  yatırımlarını Ekovitrin’e anlattı.

Yılın son sayısında yine büyük bir hedefin ilk sesleri Ekovitrin’de duyuldu: İstanbul’u küresel finans merkezi yapmak için başlattıkları çalışmaları Ekovitrin’e açılayan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu hedeflerini ilk kez Ekovitrin okurlarına anlatmış oldu.

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