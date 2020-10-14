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Bir üyenin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar, AYM'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz

AYM: “Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz. Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı basın açıklamasında ifade ettiği gibi anayasal düzene karşı her türlü demokrasi dışı girişimi reddetmekte ve demokratik hukuk devletinin yanında durmaktadır.”

Güncel 14.10.2020, 13:10
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Bir üyenin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar, AYM'nin kurumsal görüşünü yansıtmaz
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