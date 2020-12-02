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"Bir selamın kırk yılı hatırı vardır" dediler, kendilerine selam veren minik kızı ziyarete gittiler

Artvin’in Şavşat ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında yoldan geçen jandarma devriye aracına yol kenarında durarak selam veren minik Damla’yı unutmayan asker ağabeyleri evinde kendisine ziyarette bulundu.

Güncel 02.12.2020, 13:23 02.12.2020, 13:25
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"Bir selamın kırk yılı hatırı vardır" dediler, kendilerine selam veren minik kızı ziyarete gittiler

Artvin’in Şavşat ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında görenlerin tebessüm ettiği on anları Jandarma Genel Komutanlığı "Sana kurban oluruz biz. Artvin Şavşat’ta devriyemizi görünce selam verip durduran kardeşimiz, seni ve tüm çocuklarımızı çok seviyoruz" notuyla paylaşmıştı.


Bu karşılaşmanın üzerinden geçen 8 ayın ardından yine yolları Damla'nın evinin bulunduğu köye düşen jandarma ekipleri bu kez minik Damla'yı evinde ziyaret ederek sohbet ettiler, hediyeler verdiler. O anlar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından "Bir selamın kırk yıl hatırı vardır. Artvin Şavşat'ta devriyemizi görüp durduran Damla kardeşimizi ziyaret ettik" notuyla paylaşıldı.

#Artvin #şavşat
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