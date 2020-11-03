Bir mucize daha: Küçük Ayda 91 saat sonra burnu bile kanamadan çıktı
İzmir'de bir mucize daha! Rıza Bey Apartmanı'nda 4 yaşındaki Ayda Gezgin bebek, 91'inci saatte canlı olarak enkaz altından çıkarıldı. Ayda bebeğe ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yerle bir olan Rıza Bey Apartmanı'nda 91'inci saat mucizesi yaşandı. 4 yaşındaki Ayda Gezgin, enkaz altından sağsalim kurtarıldı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bakanı Tunç Soyer, Twitter hesabından, "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz" diye müjdeli haberi açıklamıştı.
Ayda Gezgin. 3 yaşında. Ve 91 saat sonra tekrar aramızda! pic.twitter.com/SCDCsEZ6YS— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 3, 2020
Rıza Bey Aparmanı enkazına termal battaniye ve serum gönderilirken, 4 yaşlarında Ayda isimli bir kız çocuğu enkaz altından kurtarıldı.
Küçük Ayda, Ege Üniversitesi Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı.
AĞLAYARAK ÇIKARDILAR
Küçük Ayda'yı enkazdan çıkaran ekipte yer alan İHH Kurtarma ekibi üyesi, "Çok güzel gülümsüyordu. Sanki hiç enkazda değilmiş gibi, çok sevindik. Arkadaşlar sesini duydu, elini uzattıklarında hareket eden bir çocuk olduğunu gördüler. AFAD koordinasyonunda kurtardık. Ağlaya ağlaya çıkardık" dedi.
YAŞAM ÜÇGENİ KURTARDI
Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma ekibinde görevli bir çalışan ise, "Çığlık sesi duyduk. Arkadaşlar jenaratörleri durdurdu. Sessizlik oluştu. 'Ben Ayda, iyiyim' dedi. Yaşam üçgenindeydi, çamaşır makinesinin yanındaydı" dedi.
Ayda'nın babası enkaz çevresinde bekliyordu
Ayda'nın annesinin yanında, çamaşır makinesinin sağladığı yaşam üçgeniyle kurtarılan Ayda'nın ilk sözleri, "Ben Ayda, iyiyim" dediği öğrenildi. Daha sonra itfaiye ekiplerinin uzattığı eli tutan küçük Ayda'nın "Anne" dediği de duyuldu.
"UYUMUŞ YA DA BAYILMIŞ"
İzmir İtfaiyesi Daire Başkanvekili İsmail Derse, "Annesinin sağlık durumuyla ilgili net bilgi alamadık. Umutlu çalışmalarımız sürüyor. Sanırım orada Ayda uyumuş ya da bayılmış. 2. katta olduğunu tahmin ediyoruz. Anne dizleri kıvrılmış vaziyette yanında buzdolabı ve bulaşık makinesi vardı. Bulaşık makinesinin yanında bulduk. Babası gördü, çok metanetliydi." ifadelerini kullandı.
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