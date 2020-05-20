Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102708
ALTIN
382.271
DOLAR
6.7894
STERLİN
8.3356
EURO
7.4347

Bir anne ve engelli kızının yardım çığlığı!

Adana'da bir baba, 19 yaşındaki engelli kızının maaş kartını alıp başka bir kadınla yaşamaya başlayınca, anne ve engelli kızı perişan oldu.

Bir anne ve engelli kızının yardım çığlığı!

Adana'da bir baba, 19 yaşındaki engelli kızının maaş kartını alıp başka bir kadınla yaşamaya başlayınca, anne ve engelli kızı perişan oldu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:14
2009 Okunma
Bir anne ve engelli kızının yardım çığlığı!

Suriye'de yaklaşık 10 yıl önce çıkan iç savaşta İbrahim El Muhammed, atılan bomba sonucu iki bacağını kaybetti. İbrahim El Muhammed, eşi Fatma El Hüseyin biri engelli iki kızıyla birlikte önce Hatay'a daha sonra da Adana'ya geldi. Burada Sene El Muhammed adlı kız çocuğu zihinsel engelli olduğu için devlet aylık 804 lira maaş bağladı. Baba da fiziksel engelli olduğu için 804 lira aylık almaya başladı. Aile bu aylıklarla ayakta durmaya çalışırken baba başka bir kadınla tanışarak, onunla yaşamak için kızının engelli maaşı kartını da alıp evi terk etti. Aile, genç kızın engelli maaşı ile geçindiğinden perişan oldu. Anne Fatma El Hüseyin, eşinin kendilerini terk ettiğini, giderken kızının engelli maaş kartını da alıp götürdüğünü, bu nedenle çok zor durumda olduklarını, komşuların yardımıyla karınlarını doyurduklarını söyleyerek yardım istedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şartları uygun camilerde ibadete başlanacak
Şartları uygun camilerde ibadete başlanacak
Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi
Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi
Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi
Sokağa çıkma izni başlayınca kızıyla Alışveriş Merkezi'ne geldi
Arılar bina girişindeki ağaca yuva yaptı vatandaşlar paniğe kapıldı
Arılar bina girişindeki ağaca yuva yaptı vatandaşlar paniğe kapıldı
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ FATURASI
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ FATURASI
Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu
Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu
Açıklandı! Vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Mayıs Koronavirüs tablosu...
Açıklandı! Vaka sayısı kaç oldu? İşte 19 Mayıs Koronavirüs tablosu...
8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak Samsun'a indi
8 milyondan fazla kişinin bilet aldığı uçak Samsun'a indi
Haliç 19 Mayıs'ta kırmızı beyaz oldu
Haliç 19 Mayıs'ta kırmızı beyaz oldu
"YARASA ADAM UÇUŞU" ARTVİN'DE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
"YARASA ADAM UÇUŞU" ARTVİN'DE GÖRSEL ŞÖLEN SUNDU
'Leyletü’l-Kadr' nedir? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin Kuran'ı Kerim'deki yeri ve önemi...
'Leyletü’l-Kadr' nedir? Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nin Kuran'ı Kerim'deki yeri ve önemi...
Bir annenin korona isyanı: 'Anneler gününü çocuklarım olmadan geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum'
Bir annenin korona isyanı: 'Anneler gününü çocuklarım olmadan geçirdim, bayrama da onlarsız girmek istemiyorum'
Bakan Çavuşoğlu: 'Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor'
Bakan Çavuşoğlu: 'Sağlık ordusu güçlü olan bugün kazanıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
İçişleri Bakanlığından valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirleri konulu ek genelge
İçişleri Bakanlığından valiliklere şehir giriş-çıkış tedbirleri konulu ek genelge
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun
EGM'den 19 Mayıs'a özel video paylaşımı
EGM'den 19 Mayıs'a özel video paylaşımı
Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı kesinleşti
Cumhurbaşkanı'ndan açıklama: Bayramda sokağa çıkma yasağı kesinleşti
Duayen gazeteciye veda... Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti
Duayen gazeteciye veda... Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim