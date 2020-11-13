BionTech'ten Donald Trump'a aşı yanıtı

BionTech CEO'su Uğur Şahin'den Donald Trump'a aşı yanıtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Covid-19 aşısı çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmeleri bilerek geciktirdiler" sözlerine BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, "Bu aşıyı olabildiğince çabuk geliştimek istiyoruz. Siyasetle işimiz olmaz." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korona virüse ilişkin olarak yaptığı, "Covid-19 aşısı çalışmalarıyla ilgili olumlu gelişmeleri bilerek geciktirdiler" açıklamasına Alman BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin'den yanıt geldi. Şahin, "Bu aşıyı olabildiğince çabuk geliştimek istiyoruz. Siyasetle işimiz olmaz." dedi.



İngiliz The Guardian gazetesine açıklamalarda bulunan Türk asıllı Alman Doktor Uğur Şahin, siyasal bir yaklaşımda bulunmak istemediğini belirterek, "Bu aşıyı olabildiğince hızlı geliştirmek istiyoruz. Kendimize ait bir koordinat sistemimiz var. Her geçen gün önemliydi ve çaresiz bir şekilde testlerin sonuçlarını bekledik. Yeterince erken sonuç alamadık." ifadelerini kullandı.

"DOĞRULUK VE BÜTÜNLÜK MESELESİ"

Elde ettikleri bilgileri saklamının etik olmayacağının altını çizen Şahin, "İlaç araştırmaları asla siyasete bulaşmamalıdır. Bu, doğruluk ve bütünlük meselesidir. Bizim için önemli olan aşı geliştiriyor olmamız ve siyaset yapmamamız." değerlendirmesinde bulundu.