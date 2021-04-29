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BioNTech aşısı için ikinci doz randevusu alanların randevusu iptal edilmeyecek

Biontech aşısında ilk doz aşısını olanların ikinci doz randevusu iptal edilecek denmişti ancak bu karardan vazgeçildi. İkinci doz aşısı için alınan randevular geçerli olacak, yeni randevu alacak olanlar ise 6-8 hafta sonrası için randevu alabilecek.

Güncel 29.04.2021, 09:51 29.04.2021, 10:53
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BioNTech aşısı için ikinci doz randevusu alanların randevusu iptal edilmeyecek

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, BioNTech aşısı için ikinci doz randevusu alanların randevusu korunacak. Yeni aşı olacaklara 6-8 hafta aralıkla randevu verilecek.

İKİ DOZ UYGULAMASI ARASINDAKİ SÜRE 6-8 HAFTA OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, ikinci doz aşılara erteleme olacağını duyurmuştu. BioNtech aşılarında ikinci doz aşı takviminin değiştiğini belirten Bakan Koca, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Haziran ayı ile birlikte BioNTech aşısının da teslim alınan miktarı 30 milyon dozu geçmiş olacak. Bugün yaptığımız Bilim Kurulu toplantısında aşıyı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin hocamızın da görüşünü alarak BioNTech aşısının iki dozunun uygulanması arasındaki sürenin 6-8 hafta olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

AŞI RANDEVUSU OLANLARA BU SMS GÖNDERİLMİŞTİ

Dün Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikinci doz BioNTech aşısı olacakların SMS yoluyla bilgilendirileceği belirtilmişti.

2. doz aşı randevusu olanlara şu SMS gitmişti; Sayın * * , Bilim Kurulumuz mevcut tecrübe ve kanıtlara dayanarak Covid-19 BioNTech aşısının birinci doz ile ikinci doz arasındaki sürenin 6-8 haftaya uzatılmasının uygun olduğu yönünde karar almıştır. Bu itibarla yeni randevu planına göre randevunuzu yeniden planlayabilirsiniz.

Ancak bu sabah Sağlık Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BioNTech aşısı için ikinci doz randevusu alanların randevusu korunacak. Yeni aşı olacaklara 6-8 hafta aralıkla randevu verilecek.

AŞI RANDEVULARI SMS İLE İPTAL OLMUŞTU AMA...

Dün gece saatlerinde gelen SMS ile ikinci doz aşı randevusu iptal olan vatandaşlar, daha ileriki tarihlere randevu alabildi. Ancak bu sabahki değişiklikle, iptal edilen 2. doz aşı randevusu yeniden o tarihte alınabilecek.

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