Binlerce İnsan Bu Judo Maçı Sonrası Müslüman Oldu, Peki Neden?

1984 Los Angeles olimpiyat oyunlarında 95 kilo üstü erkekler judo kategorisinin final maçıydı. Mısırlı judocu Mohamed Rashwan, Japon rakibi Yasuhiro Yamashita karşısına çıkıyordu. İkisi de kariyeri madalya ve şampiyonluklarla dolu usta iki sporcuydu. Kariyerlerine bir olimpiyat şampiyonluğu ve bir altın madalya daha eklemek için finale kadar tüm rakiplerini bir bir devirip gelmişlerdi....

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