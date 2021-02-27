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Binlerce İnsan Bu Judo Maçı Sonrası Müslüman Oldu, Peki Neden?
Nefesler tutulmuş tüm seyirciler olimpiyat judo finalini izliyordu. Müslüman judocu ile Japon rakibi mindere çıkmış, geriye sadece şampiyonun belli olması kalmıştı. Fakat o gün orada öyle şeyler olacaktı ki, binlerce insan İslamı seçecek ve Müslüman olacaktı.
Güncel 27.02.2021, 20:16
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1984 Los Angeles olimpiyat oyunlarında 95 kilo üstü erkekler judo kategorisinin final maçıydı. Mısırlı judocu Mohamed Rashwan, Japon rakibi Yasuhiro Yamashita karşısına çıkıyordu. İkisi de kariyeri madalya ve şampiyonluklarla dolu usta iki sporcuydu. Kariyerlerine bir olimpiyat şampiyonluğu ve bir altın madalya daha eklemek için finale kadar tüm rakiplerini bir bir devirip gelmişlerdi....
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