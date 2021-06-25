Bingöl'de korkutan deprem!

AFAD verilerine göre, Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 21:28’de büyük bir deprem meydana geldi. 5.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 15.51 kilometre derinliğinde oldu.

AFAD verilerine göre, Bingöl’ün Kiğı ilçesinde saat 21:28’de büyük bir deprem meydana geldi. 5.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 15.51 kilometre derinliğinde oldu.

KANDİLLİ: 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde olduğunu aktardı. Kandilli’nin verilerine göre, 5.3 büyüklüğündeki deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan AFAD’dan depremle ilgili yapılan ilk açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtilirken, depremin çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER