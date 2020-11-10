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Binanın çöküş anı cep telefonu kamerasında

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören bir bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. Binanın çöküş anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Güncel 10.11.2020, 19:32
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören binaların yıkımına devam ediliyor. Bayraklı ilçesinde bulunan bir bina kontrollü yıkım sırasında çöktü. Binanın çöküş anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

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