banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
Euro tarihi rekorunu yeniledi!
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
FETÖ’nün evlendirme sorumlusu konuştu: Baş başa 45 dakika…
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''
Sedat Peker, Bakan Soylu'ya saat verdi: ''Sana bir hediyem var''

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

Son dakika! AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, kendisine yönelik iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Güncel 25.05.2021, 15:58 25.05.2021, 16:00
Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

Sedat Peker, eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya yaptığı ziyaretle ilgili iddialarda bulunmuş; uyuşturucu ticaretine dair güzergahın kurulmasında Erkam Yıldırım'ın olduğunu öne sürmüştü.

"GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ" DEMİŞTİ

İddialar sonrasında kameraların karşısına geçen Binali Yıldırım, hukuki yolların da açık olduğunu belirterek, "Hukuki yoldan da hakkımızı arayacağız" demişti.

VENEZUELA GEZİSİNİN ARKA PLANINI ANLATMIŞTI

Binali Yıldırım, oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyareti ile ilgili iddialar hakkında yaptığı açıklamanın, kendisinden hemen önce açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın açıklamalarıyla örtüşmediği yorumları üzerine bir açıklama daha yapmış; oğlunun Venezuela'yı biraz meraktan biraz da iş adamı olarak yeni fırsatlar var mı diye sadece bir kez aralık ayında ziyaret ettiğini söylemişti.

Bu gelişmelerin ardından Erkam Yıldırım, kendisine yönelik iddialarda bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yorumlar (0)
24°
açık