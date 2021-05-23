Binali Yıldırım'dan Sedat Peker açıklaması!

Konuyla ilgili açıklama yapan Binali yıldırım şu ifadelere yar verdi:

• Sedat Peker'in iddiaları kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. • Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Coronavirüs ile mücadele için test kiti göndermiştir. • Resmi heyetle gittiği iddiası yalandır.

BİNALİ YILDIRIM'DAN YANIT GELDİ

Peker'in iddialarının ardından eski başbakanlardan Binali Yıldırım'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Yıldırım, iddiaların asılsız olduğunu kaydederek, "Aileme ve şahsıma iftira atıldı, söylenenleri kabul etmiyoruz. Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.