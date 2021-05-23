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Binali Yıldırım'dan Sedat Peker açıklaması!
Ülkücü mafya Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT canlı yayınındaki sözlerine yanıt için hazırlayacağını duyurduğu video mesajı yayınlamıştı. Peker, daha önce gündeme giren Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokain olayını yorumlarken, ABD'nin uyuşturucu trafiğiyle ilgili önlemleri artırması nedeniyle trafikte bir güzergahın tıkandığını, bunun üzerine Kolombiya'yla sınırı olan Venezüela'nın gündeme geldiğini öne sürmüştü. Kolombiya'daki olaydan birkaç ay sonra Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Karakas limanında yer ayarlamak üzere iki kez bu ülkeye gittiğini iddia eden Peker, marinanın kokain dolaşımında kullanımıyla ilgili iddiasını da tekrarladı. Büyük yük gemilerinin marina açıklarında yatlara teslimat yaptığını öne sürdü.
Güncel 23.05.2021, 20:01 23.05.2021, 20:37
Konuyla ilgili açıklama yapan Binali yıldırım şu ifadelere yar verdi:
• Sedat Peker'in iddiaları kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. • Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Coronavirüs ile mücadele için test kiti göndermiştir. • Resmi heyetle gittiği iddiası yalandır.
BİNALİ YILDIRIM'DAN YANIT GELDİ
Peker'in iddialarının ardından eski başbakanlardan Binali Yıldırım'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Yıldırım, iddiaların asılsız olduğunu kaydederek, "Aileme ve şahsıma iftira atıldı, söylenenleri kabul etmiyoruz. Bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz" ifadelerini kullandı.