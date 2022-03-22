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Binali Yıldırım'dan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne ziyaret
Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret etti. Yıldırım, ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.
Güncel 22.03.2022, 17:04
Binali Yıldırım Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Türk dünyasının gelişmesinde büyük rol oynayan, daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalışan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesini ziyaret ettik. Rektörümüz Prof.Dr. Alpaslan Ceylan şahsında tüm akademisyenlerimize çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.