Binali Yıldırım'dan aşure paylaşımı

AŞURE GÜNÜ

Aşure Günü, Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam peygamberi Muhammed’in torunu Hüseyin’in Yezid’in ordusu tarafından öldürüldüğü gündür.

Paylaşma ve bereketi temsil eden bu güne özel vatandaşlar aşure yapmaya başladı. Aşureleri hem aileleri ile yiyor hem de komşularına ve yakınlarına dağıtıyorlar.

'ELİNE KAŞIĞI ALDI AŞURE KARIŞTIRDI'

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ise aşure ile gündemde. Evinin mutfağında eşi Semiha Yıldırım ile tüpte büyük tencerede aşure yaptığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

'BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN'

Binali Yıldırım konuya ilişkin yaptığı paylaşımında; "Aşuremiz bereketli, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun." ifadelerini kullandı.