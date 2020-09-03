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Binali Yıldırım Covid-19'a yakalandı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Binali Yıldırım hastaneye kaldırıldı.
Güncel 03.09.2020, 14:14 03.09.2020, 14:19
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AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse yakalandığı iddia edildi.
Medyaradar’da yer alan habere göre; bir süredir memleketi Erzincan’da bulunan Yıldırım, Ankara’ya döndükten sonra rahatsızlık belirtileri göstermeye başladı.
Bunun üzerine Ankara Şehir Hastanesi’ne giden Yıldırım’a derhal Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan 64 yaşındaki Yıldırım, müşahede altına alındı.
Yıldırım’ın hastalığının seyrinin çok şiddetli geçmediği, binaya yürüyerek giriş yaptığı ve hastanede normal odada tutulduğu öğrenildi.
Ayrıca haberin duyulmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Yıldırım’ı ziyaret ettiği bilgisine ulaşıldı.
AKP’li vekilin ailesinden başka bir isim ise şu anda hastanede koronavirüs tedavisi görmüyor.
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