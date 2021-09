Binalarının Yıkılmasını Davul Zurna İle Kutladılar

Hasarlı binalarda oturan vatandaşlar deprem kâbusundan kurtulmanın sevincini davul zurna ile kutladı.

30 Binin Üzerinde Konut Yenilendi

Beklenen Marmara depremi öncesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü ve bugüne kadar 30’binin üzerinde konutun yenilendiği Büyükçekmece’de hasarlı 3 yapı daha yıkıldı. 2019 yılında medyada gelen İstanbul depreminde hasar alan Atatürk Mahallesi’ndeki 45 yıl önce inşa edilen 4’er katlı yapılar, Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin gözetiminde yıkıldı. Binalarının yıkılmasını davul zurna ile kutlayan vatandaşlar, daha güvenli konutlarda yaşayacak olmanın mutluluğu içindeydi.

“Deprem Kapıda”

Teknik ekibi ile birlikte hasarlı yapıların yıkımına katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, beklenen İstanbul depremi için zamanın giderek daraldığı uyarısında bulunarak şunları söyledi: “Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm hız kesmeden devam ediyor. Çünkü deprem geliyor. Biz aklımızı kullanıp vatandaşımızın burnunun kanamaması için yıllardan beri durmadan Büyükçekmece’de çalışıyoruz. 37 bin 500’ü geçti dönüşümünü yapmış olduğumuz konut, iş yeri sayısı. Arkamda Büyükçekmece’nin en önemli caddesi Albatrosa giden Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 3 blok daha yıkıyoruz. Dolayısıyla bizim bu caddede 3, 5 tane bloğumuz kaldı. Denize yakın olduğu için burayı çok önemsiyoruz. 2 sene içerisinde Büyükçekmece merkezde depremde yıkılacak, can ve mal kaybına sebep olacak binalar bitmiş olacak. Esas sorunumuz Kumburgaz Sahilde tabut gibi ayakta duran bloklar. Onların da yıkılıp yenilenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis çalışmalarına olayı götürüyoruz. Bugün 13 Eylül Pazartesi Büyükşehir Meclisi’nin açılışı. Ben de şimdi oraya gidiyorum. Her parti gruplarına yönlendireceğiz. Kumburgaz’daki vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamak bakımından Kumburgaz, Celalliye, Kamiloba, Güzelce imar planlarının bir an önce bitirilip önümüze konulmasını rica edeceğiz. Aksi taktirde büyük vebal altındayız hepimiz. Çünkü deprem kapıda. İstanbul’u korkunç bir deprem sarsacaktır. Buna hazırlanmak için ilçe belediyeleri, Büyükşehir Belediyemiz, Çevre Şehircilik Bakanlığımız, devletin diğer otoriteleri hep birlikte işbirliği ile güç birliği ile bu hazırlığı devam ettirmemiz lazım.’’

“Hem buruk hem de mutluyuz”

Uzun yıllardır yaşadıkları konutlarının kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması ile deprem kâbusundan kurtulan vatandaşlar ise duygularını şu sözlerle ifade ettiler:

Hülya Aydemir: “Kat sakiniyim. 20 yıldır burada oturuyorum. Büyükçekmece inci diye düşünüyorum ilçe olarak. Her şeyden önce yıkıldığına çok seviniyorum. En azından evimiz yenilenmiş olacak. Yerimiz değerlenmiş olacak. Bunu bize zaten Başkanımız bize özellikle bildirmişti. Kentsel dönüşüm Büyükçekmece için çok güzel bir şey. En azından herkesin can güvenliği olacak.’’

Ahu Gündoğdu: “15 yıldır Büyükçekmece’de ikamet ediyorum. Büyükçekmece’de yaşamaktan, Büyükçekmeceli olmaktan çok memnunum, mutluyum. Güzel bir ilçede yaşıyoruz. Kentsel dönüşüm bizler için çok güzel bir avantaj. Sonuç olarak 45, 46 yıllık binamızı şimdi yeniden yepyeni bir çehreyle ve depreme karşı, doğal afetlere karşı daha sağlam bir şekilde oluşturacağız. Şu anda biraz buruğum. 15 senenin hatıraları yıkılıp gidiyor şu an. Bir o kadar da mutluyum. Yeni evimizde, yeni yuvamızda sağlıklı ve sıhhatli bir yaşam sürdürmek nasip olsun inşallah. En azından artık evimiz yeni olacak. Onun için çok mutluyum. Kentsel dönüşüm gerçekten bizler için çok güzel bir şey. Hızla devam etmesi gerekiyor. Hızla eski yapıların, depreme uygun olamayan yapıların yenilenmesi gerekiyor. İlçemizin Belediye Başkanı Hasan Akgün de şu anda burada. Hasan Bey’e de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilçemizin kentsel dönüşümü için belediyemiz elinden gelen her şeye tüm yetkilerini kullanarak yapıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler için çok güzel bir şey. ‘’