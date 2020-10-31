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Bina yıkılmadan saniyeler önce balkonda böyle görüntülendiler
Merkez üssü İzmir Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde gelen depremde bir binada oturan vatandaşlar bina yıkılmadan saniyeler önce balkonda böyle görüntülendiler.
Güncel 31.10.2020, 09:22
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