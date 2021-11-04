Bill Gates yine konuştu! Bu sefer de çiçek hastalığı saldırıları olabilir dedi...

Milyarder girişimci Bill Gates, çiçek hastalığı gibi olası biyolojik silah saldırısı vurgusu yaparak hükûmetlere bir çağrı yaptı. Microsoft’un kurucusu, hükûmetlerin araştırma ve geliştirmeye milyarlarca dolar yatırım yapması gerektiğini söyledi. Böylece, gelecekteki salgın hastalıklara ve çiçek hastalığı saldırılarına karşı tetikte olacağımızı ileri sürdü.

Girişimci, biyoterörizmin doğal olarak oluşan salgınlardan daha büyük bir tehdit olabileceğini düşünüyor. İşte, son zamanlarda skandallarla gündemden düşmeyen Gates’in açıklamaları…

Bill Gates, biyosilah saldırılarına karşı uyardı

Independent‘ın haberine göre, Gates’in Sağlık Seçim Komitesi başkanı Jeremy Hunt ile yaptığı konuşma dikkat çekti. Dünyanın en büyük beş şirketinden biri olan Microsoft’un kurucusu, yeni bir Dünya Sağlık Örgütü Pandemi Gücü‘nün kurulması için çağrıda bulundu. Bunun için milyarlarca dolarlık yatırımı önerdi.

Bill Gates, çiçek hastalığı saldırıları başta olmak üzere biyosilahlara karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini belirtti. Gelecekte bu tür saldırıların özellikle havaalanlarına yapılabileceğini söyledi. Çünkü bu ortamlarda binlerce insan farklı şehirlere ve ülkelere gidiyor. Yani, havaalanlarına yapılan bir virüs saldırısı binlerce insanın virüsü farklı noktalara taşıması anlamına geliyor.

Konuşmasında Gates, “Umarım beş yıl içinde ‘Bir sonraki pandemiye hazırız’ adlı bir kitap yazacağım. DSÖ gözetimindeki bir Pandemi Gücü (Gates’in ifadesiyle germ-games) için yılda yaklaşık bir milyar fon toplamalıyız”. dedi.

Ayrıca söz konusu yatırımlar büyük olsa da grip ve soğuk algınlığının yok edilmesi gibi yeni çalışmalara yol açabileceğini de söyledi. Bill Gates, özellikle de ABD ve İngiltere gibi ekonomik güçlere seslendi. Bu arada, çalışmalarının bir parçası olarak pandemi hazırlığı hakkındaki konuşmalarına devam edeceğini sözlerine ekledi.

Gates, iklim değişikliği ve yoksul ülkelerin hastalıklarla mücadelesi gibi konuşacağı çok şeyin olduğunu belirtti. Son olarak, bahsi geçen görev gücü hakkında, “Bence verimli bir zemin bulacak. Çünkü biliyorsunuz trilyonlarca dolar ve milyonlarca insanı kaybettik. Vatandaşlar ülkelerinden bunun bir daha olmasına izin vermemelerini bekliyor.” dedi.