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Bilim Kurulu üyesi profesör koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu üyelerinden birinin korona virüse yakalandığını açıkladı.

Bilim Kurulu üyesi profesör koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu üyelerinden birinin korona virüse yakalandığını açıkladı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 17:48
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Bilim Kurulu üyesi profesör koronavirüse yakalandı

Korona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu üyelerinden birinin korona virüse yakalandığını açıkladı. Hangi bilim kurulu üyesinin koronaya yakalandığı, Bilim Kurulu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle mücadele kapsamında gerçekleştirilen son Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçti. Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Bilim Kurulu üyelerinden birinin virüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Bakan Koca’nın açıklamasından ilgili bölüm şu şekilde:

“Özellikle semptomu olan vakalar için yapılması gerektiğini bir algoritmamız var. Bu ortamda şu an pozitif olan kişiler olabilir. Bilim Kurulu'nda da bu virüsü taşıyan kişiler potansiyel olarak her zaman olabilir. Bu konuyla ilgili semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırmış oluyorlar. Bir arkadaşımızın bilim insanımızın böyle bir durumunu olduğunu söyleyebilirim”

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada:

Serhat Ünal'ın virüse yakalandığı, "Bilim Kurulu Üyelerimizden Prof.Dr. Serhat Ünal’ın (@PROFserhatunal) koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek sizlerle paylaşmak isteriz. Sayın hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir;en kısa zamanda yeniden aramıza dönmesini ve sağlığına kavuşmasını dileriz" sözleri ile duyuruldu. 

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