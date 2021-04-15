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Bilim Kurulu'nun yasakladığı ürünleri öğrencilere dağıttı

Haber3.com'da yer alan habere göre Esenler Belediye Başkanı AK Partili Tevfik Göksu, Bilim Kurulu tarafından yasaklanan ürünleri çocuklara dağıttı. Kumanyanın içeriğinde yer alan gofret ve meyve suyunun öğrencilere verilmesi tepki çekti.

Güncel 15.04.2021, 15:33
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Bilim Kurulu'nun yasakladığı ürünleri öğrencilere dağıttı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun öğrencilere dağıttığı Ramazan kumanyası eleştiri konusu oldu.

Odatv'nin aktardığı habere göre, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Ramazan’ın ilk gününde öğrencilere gofret ve meyve suyu yer alan “Mutluluk dolu Ramazan” yazılı kumanya dağıttı.

Kumanyanın içeriğinde yer alan gofret ve meyve suyunun okul kantinlerinde yasaklanmış olmasına karşılık öğrencilere verilmesi tepki çekti.

Bilim Kurulu tarafından öğrencilere okul kantinlerinde gofret ve meyve suyu gibi ürünlerin satışının yasaklanması kararı alınmıştı.

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