Bilim insanları kedi videoları izleyecek gönüllüler arıyor

ABD’de yer alan California Davis Üniversitesi ve Kanada’daki British Columbia Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yeni bir araştırma için iki kedisi olan gönüllüler aradıklarını duyurdu.

NTV'nin aktardığına göre çalışma, kedi-kedi ve kedi-insan etkileşiminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak. Bununla birlikte araştırma kapsamında katılımcılara farklı türde olumlu ve olumsuz kedi-kedi etkileşimlerini gösteren on kedi videosu gösterilecek.

Ardından videoların 'son derece olumludan aşırı olumsuza' doğru derecelendirilmesi istenecek. Kedi sahiplerinin puanları, aynı videoları izleyecek olan davranış bilimcilerinin verdiği puanlarla karşılaştırılacak.

Hayvanseverlere ayrıca, kendi kedilerinin videolardaki davranışlara ne sıklıkla benzer davranışlar gösterdiği sorulacak.

Diğer taraftan araştırmacılar, kedilerin birbirine ısınmasının zor olduğunu ve bu yüzden aynı evde iki kediye bakan gönüllüler tercih ettiklerini söyledi. Çalışmanın bulgularının veterinerler tarafından kedi sağlığı ve refahını değerlendirmek için de kullanılacağı aktarıldı.

Bir kedinin zihninde neler olup bittiğini anlamak

Bilim insanları, "Bu çalışmanın sonuçları, kedi sahiplerinin bildiklerini ortaya çıkarmaya yardımcı olmak ve ev ortamında kedi davranışını ve refahını değerlendirmek için daha iyi taktikler geliştirmek için kullanılacak. Araştırmamız, bir kedinin zihninde neler olup bittiğini anlamak ve davranışlarını incelemek, ne istediklerini veya nasıl hissettiklerini tahmin etmemizi sağlayabilir” dedi.

Öte yandan, bu araştırma ilginç ve eğlenceli görünse de, yalnızca ABD ve Kanada'da ikamet eden kişiler başvuru yapabiliyor. Ayrıca, en az 18 yaşında olmanız ve aynı evde yaşayan iki kedi sahibi olmanız gerekiyor.