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Bilecik'teki billboardlar hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bilecik’teki billboardların yapılan suç duyurusu sonucu kaldırıldığını ve Belediye Başkanı Semih Şahin ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Güncel 26.03.2021, 09:22
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Bilecik'teki billboardlar hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Toplumumuzun tüm kesimlerine hakaret içeren, Öğretmenlerimizi ve Polisimizi zan altında bırakan Bilecik'teki bilboardlar yaptığımız suç duyurusu sonucu güvenlik güçlerimizce derhal kaldırılmıştır Bilecik Belediyesi Başkanı ve ilgililer hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

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