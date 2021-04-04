Bildirinin organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bugün sabah saatlerinde “bildiriyi hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatıldığını” açıklamıştı. Başsavcılık, büyük tepki çeken bildirinin bütün boyutlarıyla ortaya çıkarılması için güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde yürüttüğü soruşturmayı titiz bir şekilde sürdürüyor. Soruşturmada, demokrasi ve hukuk karşıtı bildiri organizasyonunun başını çeken isimlerin belirlendiği öğrenildi. Tespit edilen isimlerin kısa bir süre içinde ifadeye çağrılması bekleniyor.

”Vesayet hevesi” olarak değerlendirilen ve büyük tepki çeken bildiri, “milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallama” olarak yorumlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da “Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır" ifadelerine yer verilmişti.

MSB açıklamasında, “Türk Silahlı Kuvvetleri, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz" denilmişti.