Bilal Erdoğan'dan Kampçı gençlere sürpriz...

Ünlü radyo programcıları ve fenomenlerden oluşan 'Kamp Tayfa' Türkiye'nin dört bir yanında çadır kurmaya devam ediyor. Kamp Tayfa'nın son durağı ise Marmaracık Gençlik Kampı oldu. Her kampta bir sürpriz isminde konuk olduğu maceraya bu sefer Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan misafir oldu.

Kemal Ekşioğlu, Hakkı Alkan, Adem Metan, Hopdedik Ayhan, Odun Herif, Argostroloji, gibi isimlerden oluşan Kamp Tayfa'nın bu haftaki durakları İstanbul oldu. Kamp Tayfa çadırlarını Marmaracık Gençlik Kampı'na açtı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, oğlu Ömer Tayyip ile birlikte kampa katıldı.

Radyo programcıları, fenomenler ve gazetecilerin de içinde bulunduğu Kamp Tayfa ekibi günü çeşitli aktiviteler yaparak geçirdi. Marmaracık Gençlik Kampında geleneksel oyunların oynanabildiği alanları deneyimleyen ekip 'Ok Savaşları' için alanda yerini aldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve oğlu alanda rakip oldular. Ok Savaşlarının kazananı Bilal Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip'in bulunduğu takım oldu. Kamp Tayfa alanda bulunan geleneksel oyunlara hayran kalırken, gün boyu çeşitli oyunlar oynadılar.

Kamp ateşi etrafında toplanan Kamp Tayfa akşam saatlerinde aşık Orhan Üstündağ ve oğlu İsrafil'in eşsiz atışmalarına şahit oldu. Dinlenme vaktinde ise Bilal Erdoğan'da oğlu ile birlikte çadır kurarak geceyi Kamp ekibi ile birlikte geçirdi.