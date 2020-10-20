banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Polis dezenfektan sordu ama...
Polis dezenfektan sordu ama...
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Ligin en çok gol atan takımı Alanyaspor
Bilal Erdoğan'dan Kampçı gençlere sürpriz...
Bilal Erdoğan'dan Kampçı gençlere sürpriz...
Toplu taşımalarda virüs denetimi
Toplu taşımalarda virüs denetimi

Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbasının faydaları nelerdir?

Beyran çorbası, lezzetli olmasının yanı sıra aynı zamanda çok sağlıklı bir çorbadır. Birçok hastalıktan vücudu koruma özelliğine sahip olan beyran çorbası evde de kolaylıkla yapılabilmektedir. Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbasının tarifi nedir? Beyran çorbasının faydaları nelerdir?

Güncel 20.10.2020, 11:53
2
Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbasının faydaları nelerdir?

Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, grip veya nezle gibi hastalıklara yakalanmamayı sağlayan beyran çorbası, hem lezzetli hem de vücudu dışarıdan gelecek olan mikroplara karşı korumaktadır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Kemik suyunun vücuda olan faydalarının yanı sıra beyran çorbası içmek bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir.

Beyran çorbası kemik sağlığına iyi gelir

Yaşla beraber gelen kemik hastalıklarının önüne geçilmesinde etkili olduğu bilinen beyran çorbası, kemik sağlığına fayda sağlamaktadır. Kemik erimesi gibi yaşanabilecek kemik sorunlarının önüne geçilmesinde büyük rol oynamaktadır.

Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi beyran çorbası

500 yıllık bir geleneği olan Gaziantep'in bu lezzetli yöresel çorbası, hem sağlık hem lezzet açısından kaybedilmemesi gereken tatlardandır. Gaziantep'ten bütün şehirlere yayılan beyran çorbası çok fazla tüketilen çorbalar arasında yer almaktadır.

Beyran çorbası nasıl yapılır?

Beyran çorbası için malzemeler:

- 1 kg kuzu incik

- 2 çay bardağı pirinç

- 5~6 su bardağı su

- 1 yemek kaşığı tereyağı

- 2 tatlı kaşığı biber salçası

- 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

- 8 diş sarımsak

- Tuz, karabiber

Beyran çorbası yapılışı

Düdüklü tencereye kuzu etini, kabuklarını soyduğunuz bütün sarımsakları ve suyu ekleyip haşlayın. Haşladığınız eti didikleyin. Et suyunu ve yıkadığınız pirinci ekleyip pirinci haşlayın. Üzerine tereyağı, salça, pul biber, tuz ve karabiberi ilave edip 2-3 dakika kaynatın. Etleri ilave edip 1-2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

#beyran
Yorumlar (0)
banner417
banner388
16°
parçalı bulutlu
banner378
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:14
Öğle 12:54
İkindi 15:53
Akşam 18:24
Yatsı 19:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3