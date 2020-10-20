Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbasının faydaları nelerdir?
Beyran çorbası, lezzetli olmasının yanı sıra aynı zamanda çok sağlıklı bir çorbadır. Birçok hastalıktan vücudu koruma özelliğine sahip olan beyran çorbası evde de kolaylıkla yapılabilmektedir. Beyran çorbası nasıl yapılır? Beyran çorbasının tarifi nedir? Beyran çorbasının faydaları nelerdir?
Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı, grip veya nezle gibi hastalıklara yakalanmamayı sağlayan beyran çorbası, hem lezzetli hem de vücudu dışarıdan gelecek olan mikroplara karşı korumaktadır.
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Kemik suyunun vücuda olan faydalarının yanı sıra beyran çorbası içmek bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinmektedir.
Beyran çorbası kemik sağlığına iyi gelir
Yaşla beraber gelen kemik hastalıklarının önüne geçilmesinde etkili olduğu bilinen beyran çorbası, kemik sağlığına fayda sağlamaktadır. Kemik erimesi gibi yaşanabilecek kemik sorunlarının önüne geçilmesinde büyük rol oynamaktadır.
Gaziantep mutfağının vazgeçilmezi beyran çorbası
500 yıllık bir geleneği olan Gaziantep'in bu lezzetli yöresel çorbası, hem sağlık hem lezzet açısından kaybedilmemesi gereken tatlardandır. Gaziantep'ten bütün şehirlere yayılan beyran çorbası çok fazla tüketilen çorbalar arasında yer almaktadır.
Beyran çorbası nasıl yapılır?
Beyran çorbası için malzemeler:
- 1 kg kuzu incik
- 2 çay bardağı pirinç
- 5~6 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
- 8 diş sarımsak
- Tuz, karabiber
Beyran çorbası yapılışı
Düdüklü tencereye kuzu etini, kabuklarını soyduğunuz bütün sarımsakları ve suyu ekleyip haşlayın. Haşladığınız eti didikleyin. Et suyunu ve yıkadığınız pirinci ekleyip pirinci haşlayın. Üzerine tereyağı, salça, pul biber, tuz ve karabiberi ilave edip 2-3 dakika kaynatın. Etleri ilave edip 1-2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın. Sıcak servis yapın.
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